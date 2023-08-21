Сетевое издание|18+|Понедельник|21 авг 2023|12:26
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Глас народа

На проспекте Победы вода подается не в краны, а в «озеро» у дома

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Глубина «озера», появившегося у дома № 49 на улице Коммунистической в Пензе, три метра. Подпитывает рукотворный водоем утечка на сетях.

О ЧП в понедельник, 21 августа, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказала читательница Наталья.

По словам женщины, из-за аварии жители домов на проспекте Победы девятый день сидят без холодной воды. Порыв не устраняют.

«Из всех инстанций отписки: губернатор прислал ответ от городской администрации, городская администрация прислала извинения и сообщила, что бригад нет, сроки устранения аварии не известны», - рассказала Наталья.

Пензячка добавила, что местные жители обращались в ресурсоснабжающую организацию, однако там ответили, что адрес не включен в список ремонтных работ.

«Но вопрос на контроле у начальника участка. И так девятый день!» - возмутилась горожанка.

Пока жители ждут ресурса из кранов, «озеро» у дома пополняется водой и даже обзавелось «рекой», которая течет из него по территории.

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