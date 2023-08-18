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Глас народа

В Богословке к жилым домам выбросили мертвое животное

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В селе Богословка Пензенского района может возникнуть сложная эпидемиологическая ситуация из-за нарушения санитарных норм. На всеобщее обозрение кто-то выкинул мертвую свинью и свиные ребра.

Фото размещены в соцсети «ВКонтакте».

«Богословка, в шаговой доступности от жилых домов устраивают свалку. Неужели сложно вывезти на помойку, закопать? Сами загрязняют землю, на которой живут», - написала женщина, сделавшая снимки.

«Потом болезни, вирусы разные...», «Эээх, вот потом и лисы и собаки с кошками бешеные», «Что ж за народ-то, закопать трудно», - откликнулись комментаторы. Есть предположение, что свинья погибла от заболевания.

Один из участников обсуждения пошутил: «Свинью подложили».

Также пришел отклик из администрации Пензенского района. «Благодарим за сигнал. Уточните, пожалуйста, локацию участка, где существует данная проблема с образованием свалки в селе Богословка», - говорится в нем.

Автор поста обозначила координаты места, где лежит свиная туша.

Фото Юлии Манушиной.

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