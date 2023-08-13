Пензенцев обеспокоила судьба котят, которые попадают в коробку

13.08.2023 | 10:42

Жители Пензы в соцсети обсуждают способ заработка мужчины, которого почти каждый день видят в центре города. Он ходит с коробкой, в которой сидит котенок, и просит деньги на молоко и корм для животного.

При этом, по словам пензенцев, котята у гражданина всегда разные.

«Прошу обратить внимание на мужчину, который ежедневно приходит на улицу Московскую с коробкой маленьких котят и просит деньги якобы на молоко для котят. Так как я работаю в центре города, заметила, что у него в коробке всегда разные котята. На мой вопрос, почему у него так часто меняются котята и где он их берет, мужчина ответить не смог. Мне бы хотелось узнать дальнейшую судьбу животных!» - написала пользовательница соцсети «ВКонтакте».

Пост вызвал большой отклик у горожан. Они разделили беспокойство женщины и рассказали, как сами встречались с этим мужчиной.

«Одну кошечку забрала лично у него. Ну как забрала - со скандалом уже. Предлагала купить за 200 р., он сказал: не отдам за эту цену. Я говорю: сколько тебе нужно? Он сказал: 500. Я согласилась и говорю: я беру, на что он сказал нет, давайте вы мне деньги, а я вам завтра принесу его. Котенок еле дышал, и была свешена голова, я ее напоила и поняла, что ей воды не давал и не кормил. В итоге он попытался уйти от меря, оскорбляя, но я его догнала. И другие люди помогали мне забрать кошечку, при мне он схватил ее за горло и начал душить, говоря, что если я не уйду, он ее при всех задушит. Все это на Московской при людях и детях. По итогу не помню, отдал ли кто ему деньги или нет, но котенка я забрала. На следующий день он пришел с другим котенком», - поведала пользовательница.

По сведениям других горожан, мужчина все-таки покупает корм для котят на полученные от сердобольных пензенцев деньги. Некоторые забирают у него животных и оставляют себе, отдают на передержку.

Часть пользователей не верит, что деньги мужчина тратит на котят. Они отмечают, что таков способ его заработка. Средства идут на алкоголь.

По мнению многих пензенцев, так добывать деньги неприемлемо. Животные страдают от жары, дальнейшая их судьба неизвестна.

«Он просто ходит и собирает деньги с помощью котят, котят он не продает и никуда не отдает, котята еле живые, я сама лично предлагала купить, он деньги готов был взять, а вот котенка, говорит, не отдам, конечно, ведь до конца дня еще далеко, а он деньги не собрал!», «Данного человека нужно привлечь к ответственности, ехал в 165-м автобусе в самое пекло, вез его на Московскую, котенок от жары мучался, предложили водой напоить котенка, мужчина отказал», «Не первый раз вижу, котята там помирают от жары. Ходит, просит деньги, хотя под котятами лежит достаточно денег, чтобы напоить и накормить их», «Он этим зарабатывает, ценой здоровья и жизни этих котят. В след раз увижу его, отведу в ментовку, напишу заяву о жестоком обращении с животными», - возмутились горожане.

Один из пользователей поделился своей информацией о мужчине.

«Это Леха, у него интересная жизнь. Он не пьет, не курит. В прошлом он из-за брата потерял квартиру. На самом деле Леха четкий мужик. Если интересна жизнь котят, то уверенно скажу: он их не убивает, он их продает людям, а если не получилось продать, то на следующий день приезжает и пытается отдать, продать котят. Часто проходит мимо драмтеатра. В пакете я алкоголя, сигарет не наблюдал. Видел чисто покупки: молоко, сахар, крупы, ну все нужные продукты питания. Леха человек хороший, с простой душой, пытается заработать денег на котятах. А если меняются котята, то знайте, что он их либо отдал просто так, либо продал», - написал мужчина.

Фото vk.com/black_pnz.