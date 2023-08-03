В Сосновоборском районе сняли на видео спасение утопающего

03.08.2023 | 17:26

В Сосновоборском районе отдыхавшая на берегу водоема компания пришла на помощь тонущему человеку.

Кадры со спасением мужчины появились в четверг, 3 августа, в соцсети «ВКонтакте».

На видео трое молодых людей пытаются вытащить на берег мужчину без сознания. «Все, посинел», - прокомментировал происходящее автор кадров.

Едва пострадавший оказывается на мелководье, спасающие начинают делать искусственное дыхание и массаж сердца. Мужчина остается без сознания, через какое-то время его перетаскивают на сушу и продолжают реанимацию, вызывают бригаду медиков, пытаются привести в чувство шлепками по щекам.

«Быстрее, он умирает», - говорит девушка, которая присоединяется к мужчинам, пытающимся помочь утонувшему.

Усилия молодых людей, видимо, увенчались успехом, человека удалось спасти.

Когда именно и где случилось ЧП, не указывается. В комментариях к посту пользователи поблагодарили молодых людей, а некоторые дали ценные советы.

«Молодцы, мужики! Но первое: вынести из воды на ровную твердую поверхность. Второе - чередовать: 1 минута - массаж, после - несколько вдохов искусственного дыхания. Третье: вроде нельзя приводить в чувство шлепками», - написал участник обсуждения.

С начала лета в водоемах Пензенской области утонули 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Зачастую трагедия происходит на глазах других купальщиков, спасти жизнь удается в редких случаях.

Видео vk.com/penza_live.