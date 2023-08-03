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Глас народа

Столб на улице Лермонтова может в любую минуту рухнуть на дорогу

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На улице Лермонтова, в районе пересечения с улицами Куйбышева и Советской, водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными. Световая опора у проезжей части находится в аварийном состоянии.

Снимок столба, основание которого пришло в негодность, появилось в пензенском Telegram-канале в четверг, 3 августа.

«Как долго, интересно, еще проживет этот столб? А самое главное, не рухнет ли он кому-нибудь на голову», - рассуждает автор фото.

20 июня на проезжую часть улицы Лермонтова рухнуло дерево. ЧП случилось недалеко от пересечения с улицей Кирова.

Ствол перегородил полосы движения, ведущие в центр. Крона задела электрические провода, которые упали на один из автомобилей, двигавшийся по улице. Водитель получил удар током и пострадал.

Фото t.me/prosto_penza_58.

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