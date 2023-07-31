Пензенцу стыдно за разрушенный тротуар у дома на Московской

31.07.2023 | 15:35

Давно разрушенный тротуар у дома № 78 на улице Московской никто не ремонтирует. Об этом горожанин Александр И. заявил в понедельник, 31 июля, на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Тяжелый транспорт подъезжает для разгрузки в KFC и личный транспорт постоянно там паркуется!» - заявил мужчина.

Он уточнил, что речь идет о тротуаре с западной стороны многоквартирного дома. На выложенных им фотографиях видно вывалившуюся плитку и расколовшийся бордюрный камень.

Все это портит общий вид пешеходной дорожки.

«Необходимо решить старую проблему, некрасиво, стыдно!» - заключил Александр, напомнив, что это центр города.