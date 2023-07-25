В Городище иномарку с буквой Z забросали яйцами у отдела полиции

25.07.2023 | 19:26

В Городище иномарку с символикой в поддержку специальной военной операции забросали яйцами. Об этом в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInfornm.ru сообщил житель региона Егор.

По его словам, все случилось 13 июля на парковке около районного отдела полиции. На машине марки Volkswagen туда приехал его друг, оказывающий помощь участникам СВО.

«Автомобиль был припаркован по всем правилам, не мешал проезду и не отличался от рядом стоящих. Единственным отличием была наклейка в виде буквы Z. На переднем пассажирском сиденье лежало очередное благодарственное письмо за оказанную материальную помощь войсковой части.

Данные обстоятельства сильно не понравились злоумышленникам, которые забросали автомобиль яйцами. Видимо, автомашина с данными символами сильно противоречит их жизненным принципам и они ведут таким образом борьбу с лицами, имеющими активную гражданскую позицию, понимающими суть происходящих на Украине событий», - рассказал мужчина.

На улице было жарко, поверхность черного автомобиля нагрелась, и в итоге лакокрасочное покрытие вспучилось и слезло, так что теперь требуется дорогостоящий ремонт.

«В тот же день он подал заявление в полицию о розыске виновных лиц, заявление приняли, и на этом все закончилось. Моему другу даже отказали в назначении экспертизы для оценки причиненного ущерба», - возмутился Егор.

Мужчина надеется, что справедливость восторжествует и хулиганы будут наказаны.