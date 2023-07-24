В Пензе двое мужчин в 6 утра освежились в фонтане

В главном фонтане города в центре Пензы купаться запрещено, но не всех это останавливает. Видеозапись очередного «погружения» появилась в Cети в понедельник, 24 июля.
На кадрах, сделанных около 6 утра, двое мужчин решаются на водные процедуры. Один ходит по чаше в трусах, второй раздевается, готовясь присоединиться.
Пензенцы, посмотревшие запись, в большинстве своем назвали поступок мужчин безрассудным и глупым.
Это не первый случай, когда горожане залезают в фонтан. В нем купаются и дети и взрослые, ходя делать это нельзя - предупреждения звучали неоднократно.
«В фонтане используются определенные жидкости, чтобы вода не загнивала. В связи с этим нежелательно контактировать с этой водой», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.
Также купальщики рискуют получить серьезные травмы, в том числе электрические, ведь к фонтану подведены различные коммуникации и подсветка.
Видео vk.com/penzanovosti.
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