Пензячку вывел из себя полуголый парень в кафе

24.07.2023 | 15:17

В пензенском кафе случился конфликт из-за отсутствия одежды на одном из посетителей. Молодой человек пришел за едой лишь в полотенце на бедрах, чем вызвал многочисленные упреки со стороны горожанки, зашедшей в то же заведение с ребенком.

Видеозапись инцидента появилась в Сети в понедельник, 24 июля.

На кадрах молодой человек с голым торсом и в полотенце, прикрывающем нижнюю часть тела, заказывает еду на кассе. В этот момент его замечает посетительница с ребенком и начинает возмущаться.

«Смотрите, у вас здесь голые стоят. Это нормально?» - обращается пензячка к персоналу заведения. Парень в полотенце не соглашается: «Где я голый? Я завернутый». Но его слова лишь заводят женщину: «Тебе плевать на детей и на все. Задницей виляешь».

В Сети пензенцы поделились предположениями, почему молодой человек оказался в кафе в таком виде. «Может проспорил», «Недоблогеры опять», «Просто не все знают, как вести себя в общественных местах. Этикет забыт напрочь!» «Ему просто жарко», - написали они.

Одна из горожанок подвела итог, заявив, что подобное поведение - это отсутствие морали, которое наблюдается везде. В качестве примеров она привела заплеванные тротуары, повсеместный мат и исписанные остановки.

Видео - t.me/prosto_penza_58.