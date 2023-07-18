На улице Свердлова в Пензе провалился новый асфальт

18.07.2023 | 08:46

В историческом центре Пензы проваливается асфальт, уложенный меньше года назад. Об этом редакции портала PenzaInform.ru рассказала жительница улицы Свердлова Елизавета.

Она напомнила, что долгое время передвижение по четной стороне этой улицы становилось настоящим квестом, особенно для пешеходов с детскими колясками или тяжелыми сумками. Тротуар был разрушен катастрофически.

На все жалобы горожан органы местного самоуправления отвечали, что ремонт запланирован на 2023 или 2024 год. Однако прошлым летом, в июле 2022-го, ливни окончательно разрушили тротуар: куски асфальта вывернуло потоками из земли, бордюры снесло, образовались глубокие провалы. После этого начался долгожданный ремонт пешеходной части.

«Когда работы завершились, мы не могли нарадоваться - настолько приятно и комфортно было ходить по новеньким тротуарам. Однако не прошло и года, и в асфальте уже образовалась дыра. Она находится немного ниже перекрестка Свердлова и Куйбышева. А метрах в десяти от провала асфальт тоже просел и вот-вот провалится», - рассказала пензячка.

В доказательство своих слов она предъявила фото. На них видно, что в ровной асфальтированной поверхности зияет дыра. Пока она еще небольшая, но есть вероятность, что диаметр ее увеличится.

Неподалеку в чаше, образовавшейся на месте деформации покрытия, скопилась дождевая вода. Есть риск, что в скором времени здесь также образуется провал.