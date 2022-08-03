Тротуары на Свердлова отремонтируют после появления провалов

03.08.2022 | 19:25

«Пензавтодор» до 10-го числа планирует восстановить асфальтовое покрытие», - сообщил начальник отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

Такое обещание дают коммунальщики относительно тротуаров на Свердлова. Жалобы на состояние пешеходной части улицы стали поступать от жителей, которые удивились глубине появившихся ям и площади повреждений. Покрытие испорчено на участке большой протяженности.

«У нас таких участков много, уже привыкли», - отметил пензенец.

По словам Михаила Парастаева, причиной появления ям на тротуарах стали недавние ливни. Больше всего пострадали участки на Захарова (их уже привели в порядок) и на Свердлова, потому что покрытие там было очень старым.

«Просто вода попала в основание и размыла тротуар с основания и верхний слой», - пояснил начальник отдела Департамента ЖКХ.

Михаил Парастаев говорит, тротуары на Свердлова планировали отремонтировать в 2023 или даже 2024 году. Но погода внесла свои коррективы.