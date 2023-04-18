Пензенских водителей на Шуисте подстерегает глубокая яма

18.04.2023 | 16:33

Пензенские водители, чей путь лежит через улицу Дружбы на Шуисте, каждый день рискуют как минимум разбить подвеску, а то и вовсе провалиться в яму.

Один из них написал в редакцию портала PenzaInform.ru.

«На улице Дружбы, возле технопарка «Яблочков», вот уже более месяца не могут заделать огромную яму на проезжей части», - пояснил водитель.

По его словам, яма появилась после работы ресурсоснабжающей организации.

«Дорога сперва просела, потом провалилась на 30-40 см - и никто не исправляет данную ситуацию. Знаков и заградительных элементов нет, ночью высокая вероятность разбить всю подвеску машины или вовсе провалиться», - пожаловался пензенец.

Горожанин надеется, что на проблему обратят внимание и решат ее как можно скорее.

Фото Павла Ч.