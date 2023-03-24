153 км/ч: «письмо счастья» из ГИБДД поставило пензенца в тупик

24.03.2023 | 10:13

Пензенский автомобилист оказался в непростой ситуации: ему пришел штраф за превышение скорости до 153 км/ч, и как доказать, что он так не разгонялся, неизвестно.

Водитель разместил пришедшее «письмо счастья» в соцсети «ВКонтакте». В нем указано, что мужчина на своем Mitsubishi ехал со скоростью 153 км/ч по улице Центральной в Пензе.

«Вот такую шляпу прислали... При подаче обжалования на «Госуслугах» получил отказ, так как прибор фиксации поверку прошел. Может, еще кому такую присылали с этой камеры?» - поинтересовался водитель.

Ему теперь нужно заплатить штраф в 5 000 рублей.

«Ну, видимо, за вами машина едет тоже с такой же скоростью, ему тоже, значит, прислали», «Нет, задний еще и на обгон собрался явно, близко идут очень», «Кажется, что машина следующая моргает, чтобы тошнот на «Лансере» пропустил», «Не вошедшая в метраж сцена последнего «Форсажа», «Бюджету деньги нужны! Так что скинулись молча!» - пошутили другие водители в комментариях.

Пензенцы при этом отметили, что так разогнаться на Центральной нереально, к тому же в потоке.

«Автор, сходи на Некрасова, отдай ключи от машины, пусть в этом месте так разгонятся, если получится - скажи, что оплатишь штраф», «Их самих за такое надо наказывать в счет автомобилиста - за потерю времени и обжалования. А то автомобилист время потеряет, а им с рук сойдет», - посочувствовали водителю горожане.

Фото - vk.com/avtohampenza.