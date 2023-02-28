Пробраться можно только по воздуху: на пути горожан разлились озера

28.02.2023 | 09:47

Многие дороги в Пензе сейчас покрыты лужами, но некоторые особенно выделяются. В их числе - та, что пролегает между домами на проспекте Строителей, 38, 40 и 42.

«Ситуация, повторяющаяся из года в год при любых обильных осадках! Между домами затопило дорогу, пройти и проехать невозможно. Уже два дня мы все плаваем! Обращались в «Дормост» - реакции нет! Дорога ведет ко всем домам, детским садами № 141/1 и 129/1 и 57-й школе!» - рассказала местная жительница.

Для подтверждения своих слов она сняла видео. На нем запечатлено небольшое озеро, появившееся на дороге. Обойти его нет никакой возможности: взрослые и дети пытаются обогнуть по самому краю, но все равно оказываются в воде.

«Пробраться можно только по воздуху», - отмечают местные жители.

Передвигаться, не касаясь земли, нужно и в других районах Пензы. Люди выложили фотографии с Терновского, 176; Антонова, 27; ул. 65-летия Победы, 1, и др.

Видео Елены Волошиной, фото № 3, 4, 5 - vk.com/sova_penza.