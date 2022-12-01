Пензенцы сообщили о женщине, подвергнувшей опасности жизнь детей

01.12.2022 | 17:50

Жители пензенского микрорайона ГПЗ-24 обсуждают опасные действия пожилой женщины, переводившей двух девочек через дорогу на улице Антонова.

По мнению горожан, пенсионерка подвергла жизнь детей опасности.

«Сейчас переходила дорогу от «Атака» к «Каравану» и видела, как какая-то женщина с двумя детьми (возраст 1-3 класс примерно) переходила дорогу на красный свет! То есть даже не просто через пустую дорогу, а буквально под мчащиеся машины. Тащила за собой детей!» - описала ситуацию участница чата «ГПЗ-Онлайн» в Telegram.

Пензячка добавила, что одна из девочек вырвалась на середине дороги и попыталась побежать обратно. Однако пожилая женщина ее окликнула, и ребенок вернулся обратно.

«Я эту бабулю тоже как-то на днях видела. Она ходит и не смотрит на дорогу от слова совсем. Тогда их чуть машина не сбила, какие-то секунды», - рассказала другая участница обсуждения.

Пензенцы выразили надежду, что в какой-то момент сотрудники ДПС, часто дежурящие у «Фрегата», заметят нарушительницу.

«Может, хоть так дойдет… Это просто ужас какой-то», - высказалась горожанка.

В чате выложили фото женщины и двух девочек, которых она сопровождала. Лица на снимке замазаны, автор надеется, что близкие узнают их по одежде и пресекут опасные действия.

Фото Марии Линьковой, t.me/gpzonline.