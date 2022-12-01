Сетевое издание|18+|Четверг|1 дек 2022|18:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Пензенцы сообщили о женщине, подвергнувшей опасности жизнь детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жители пензенского микрорайона ГПЗ-24 обсуждают опасные действия пожилой женщины, переводившей двух девочек через дорогу на улице Антонова.

По мнению горожан, пенсионерка подвергла жизнь детей опасности.

«Сейчас переходила дорогу от «Атака» к «Каравану» и видела, как какая-то женщина с двумя детьми (возраст 1-3 класс примерно) переходила дорогу на красный свет! То есть даже не просто через пустую дорогу, а буквально под мчащиеся машины. Тащила за собой детей!» - описала ситуацию участница чата «ГПЗ-Онлайн» в Telegram.

Пензячка добавила, что одна из девочек вырвалась на середине дороги и попыталась побежать обратно. Однако пожилая женщина ее окликнула, и ребенок вернулся обратно.

«Я эту бабулю тоже как-то на днях видела. Она ходит и не смотрит на дорогу от слова совсем. Тогда их чуть машина не сбила, какие-то секунды», - рассказала другая участница обсуждения.

Пензенцы выразили надежду, что в какой-то момент сотрудники ДПС, часто дежурящие у «Фрегата», заметят нарушительницу.

«Может, хоть так дойдет… Это просто ужас какой-то», - высказалась горожанка.

В чате выложили фото женщины и двух девочек, которых она сопровождала. Лица на снимке замазаны, автор надеется, что близкие узнают их по одежде и пресекут опасные действия.

Фото Марии Линьковой, t.me/gpzonline.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте