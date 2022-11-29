Только вплавь: территория на ул. Ново-Казанской скрылась под водой

29.11.2022 | 10:41

Жители улицы Ново-Казанской задумываются об организации переправы через затопленный участок пешеходной дорожки.

Ситуацию они обсуждают в чате Железнодорожного района в Telegram и на других площадках, пытаясь достучаться до чиновников.

Первые сообщения о залитой территории рядом с домом № 6Б и детским садом появились 26 ноября. Сначала затопило газоны, а потом вода пошла и в пешеходную зону.

«Пожалуйста, разберитесь с этим. Это невозможно уже!», «Возле садика тоже только вплавь. Когда уже ходить будем без полной обуви воды?» - возмутились пользователи.

Местные предполагают, что вода просачивается с одной стороны тротуара и уходит на другую. Поэтому кажется, что узкая полоса асфальта служит своеобразным мостом, протянутым через болото.

По словам участников чата, с такой проблемой они сталкиваются каждую весну, во время активного таяния снега. Причина нынешнего подтопления горожанам неясна.

«Утром еле прошли с ребенком, к обеду уже не пройти, лед оттаивает», «Затопило половину стадиона «Локомотив», весь остаток рощи, к детскому саду можно пройти только через «Магнит», оба пути наикратчайшие затоплены», «Сейчас шла и провалилась под лед. В -10 с мокрыми ногами не очень приятно», - написали утром во вторник, 29 ноября, местные жительницы.

ЧП на затопленном участке, которым пользуются многие горожане, в том числе дети, случаются ежедневно.

«Страдает весь район. Вчера мужчина поскользнулся и упал прям в лужу. Сегодня девушка чуть не улетела с тропинки в лужу (где неглубоко, образовалась наледь). До травматизма недалеко», - высказалась горожанка.

В администрации Пензы объяснили, что на участке произошла утечка, сейчас ведутся работы по ее устранению.

Видео Juli, t.me/GDraion.