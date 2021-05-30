Реконструкция: на ул. Московской уничтожили липы

30.05.2021 | 19:47

Пензячку расстроило уничтожение лип на Московской улице, где начаты работы по реконструкции. Соответствующий пост в воскресенье, 30 мая, она разместила на своей странице в Instagram и распространила в пабликах города соцсети «ВКонтакте».

«Когда я увидела, как падает первая липа, я чуть не заплакала. Комок застрял в горле. Дерево сначала сопротивлялось, когда по нему бил ковш экскаватора, а потом сдалось и с противным хрустом упало в траншею», - написала горожанка.

По ее словам, липы уничтожат на участке от бывшего «Снежка» до «Будылина». Деревья, видимо, не вписались в проект будущей пешеходной зоны.

«Это, конечно, суперкруто, но зачем же так с липами? Говорят, новые деревья посадят… И когда они дорастут до такого размера?», - задала вопрос пензячка.

Пользователи согласились с мнением женщины. Они отметили, что экологическая ситуация в городе не радует. Кроме того, трудно представить себе прогулку по пустой улице, где нет тени деревьев.

«Очень жалко деревья. От этого видео только злость берет. Столько раз я ходила по этой улице, спускаясь из политеха и Белинского. В нашем городе деревья могут только уродовать криворукой обрезкой и пилить», «Я помню Пензу зеленой, теперь и жить здесь не хочется», «А чем помешали-то? Можно было облагородить красиво!», «Это просто самодурство какое-то, почему мы это позволяем?» - высказались горожане.

Фото, видео anta.belash, instagram.com.