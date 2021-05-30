Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 мая 2021|20:45
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Глас народа

Реконструкция: на ул. Московской уничтожили липы

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Пензячку расстроило уничтожение лип на Московской улице, где начаты работы по реконструкции. Соответствующий пост в воскресенье, 30 мая, она разместила на своей странице в Instagram и распространила в пабликах города соцсети «ВКонтакте».

«Когда я увидела, как падает первая липа, я чуть не заплакала. Комок застрял в горле. Дерево сначала сопротивлялось, когда по нему бил ковш экскаватора, а потом сдалось и с противным хрустом упало в траншею», - написала горожанка.

По ее словам, липы уничтожат на участке от бывшего «Снежка» до «Будылина». Деревья, видимо, не вписались в проект будущей пешеходной зоны.

«Это, конечно, суперкруто, но зачем же так с липами? Говорят, новые деревья посадят… И когда они дорастут до такого размера?», - задала вопрос пензячка.

Пользователи согласились с мнением женщины. Они отметили, что экологическая ситуация в городе не радует. Кроме того, трудно представить себе прогулку по пустой улице, где нет тени деревьев.

«Очень жалко деревья. От этого видео только злость берет. Столько раз я ходила по этой улице, спускаясь из политеха и Белинского. В нашем городе деревья могут только уродовать криворукой обрезкой и пилить», «Я помню Пензу зеленой, теперь и жить здесь не хочется», «А чем помешали-то? Можно было облагородить красиво!», «Это просто самодурство какое-то, почему мы это позволяем?» - высказались горожане.

Фото, видео anta.belash, instagram.com.

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Гость||

Что так вам деревья не нравятся? Природа вас накажет.

Гость||

Новые деревья как и клёны на площади Ленина сразу засохнут , ставьте венки и дёшево и поливать не надо , и тематично даже

Гость||

Что у вас там происходит?

Гость||

Слов просто нет. Им на все плевать - на мнение горожан,на экологию и внешний облик города - на все. Очень мудрое руководство. Сохраняя прошлое - создаем будущее. Вот такое будущее на улице Московской. Ждем следующих маразматических действий.

Гость||

у этих ДЯТЛОВ мозгов нехватило пересодить.... обращение в прокуротуру..прошу вас привлечь к ответствености лиц спилившие даное дерево (липа)..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

падает первая липа, я чуть не заплакала. Комок застрял в горле. Дерево сначала сопротивлялось
Зато пешеходам как вольготно ходить будет, парковка вамже не нравилась)))))

Гость||

Это вообще законно? пилить здоровые деревья? Ущерб городской казне колоссальный

Гость||

А посаженные в вазоны вместо клёнов на площади Ленина растения уже погибли!!! Зрелище ужасное! Я не говорю про деньги, которые на это ушли, через неделю выкинут и опять посадят, чтобы погибали! Золотое дно!

Д-р Шаффхаузен||

Я считаю что нам следует сплотиться вокруг нашего лидера и дать отпор всяким деструктивным силам, иноагентам, и расшатывателям наших скреп.

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Д-р Шаффхаузен|30.05.2021 20:11|

Я считаю что нам следует сплотиться вокруг нашего лидера и дать отпор всяким деструктивным силам, иноагентам, и расшатывателям наших скреп.

А когда Лукашенко успел стать нашим лидером?

Гость||

А в Пензе последние годы везде так - горе управленцы ненавидят деревья, уничтожая их.

Гость||

Гость писал(а):

> А посаженные в вазоны вместо клёнов на площади Ленина растения уже

> погибли!!! Зрелище ужасное! Я не говорю про деньги, которые на это ушли,

> через неделю выкинут и опять посадят, чтобы погибали! Золотое дно!

Там наверное на этих вазах уже не один дом отмылся.

Гость||

Лузгин не в курсе. Но завтра он с ними поговорит строгим голосом.

Гость||

Народу надо сплотиться и не голосовать за партию "Единая Россия" а также не голосовать за её выдвиженцев и кандидатов включая одномандатников которые идут не от партии, но являются членами партии.

Гость||

Скоро город будет называться не Пенза, а Пеньки

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Имя: Гость
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