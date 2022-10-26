В Пензе припаркованные автобусы заняли проезжую часть

26.10.2022 | 09:20

Жительница Пензы обеспокоена ситуацией, сложившейся в микрорайоне ГПЗ-24. Там автобусы и другие транспортные средства, которым не хватает места на проезжей части, систематически заезжают на газон.

«Это улица Антонова, слева будет поворот на «Олимпийский». Автобусы, машины разбивают бордюрный камень и газон. Это то, на что потом будут тратиться налоги, что будут восстанавливать за наш счет», - пояснила женщина в обращении, направленном в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

По ее мнению, ответственность за сложившуюся ситуацию несут в первую очередь не водители, а чиновники, которые разрешили автобусам для мобилизованных занимать место на дороге. Именно из-за этого проезжая часть оказалась заужена, так что другим транспортным средствам не хватило на ней места.

«Они стоят там каждый день, и каждый день встречная полоса едет по газону. Что, нет больше места, где поставить?» - возмутилась женщина.

Она рассказала, что с затруднениями сталкиваются и пешеходы - например, мамы, ведущие детей в ближайший садик.

«Стоят огромные автобусы, и их (пешеходов) просто не видно, их просто могут сбить. Это неправильно, обзора нет абсолютно», - констатировала женщина.

По ее словам, к решению проблемы должны подключиться профильные службы, в том числе ГИБДД.