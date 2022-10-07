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Глас народа

В Пензе мобилизованного вернули в строй после сердечного приступа

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В пятницу, 7 октября, в редакцию сетевого издания «ПеназИнформ» обратилась жительница областного центра Юлия, рассказавшая о родном брате Юрии Герасимове, которого призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Ему 44 года, ефрейтор, имеются хронические заболевания (гастрит, панкреатит, остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, деформирующий остеоартроз суставов) и проблемы с сердцем (нестабильная стенокардия).

«24 сентября он явился в военкомат по адресу: г. Пенза, Складская ул., 19. Прошел медкомиссию и получил категорию В (ограниченно годен). 27 сентября явился на сборы, и его отвезли в ДС. 28 сентября бригадой скорой помощи его с сердечным приступом оттуда доставили в горбольницу № 6, где он проходил лечение», - рассказала Юлия.

4 октября мужчину выписали, и он снова направился в пункт временной дислокации мобилизованных.

«Сердечные боли сохраняются. 5 октября я обратилась в прокуратуру Железнодорожного района с заявлением об отсрочке и прохождении дополнительной военной комиссии (ВВК), так как я не согласна с вынесенным решением и состояние его здоровья не улучшилось. Он также написал заявление военному комиссару Миронову А. А. Я обращалась в разные инстанции, но они только отписываются и ничего не предпринимают», - посетовала женщина.

Она очень надеется, что брата вернут домой.

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