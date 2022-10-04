На улице Урицкого дети вышли на дорогу на красный сигнал светофора

04.10.2022 | 10:30

На улице Урицкого в Пензе сняли на видео детей, переходящих дорогу на красный сигнал светофора.

Запись автор прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в понедельник, 3 октября.

В объектив камеры видеорегистратора попал регулируемый пешеходный переход у дома № 44а. Для водителей вспыхнул запрещающий сигнал, и автомобили остановились. Справа на тротуаре можно заметить двух школьников, которые по какой-то причине не воспользовались моментом и не перешли дорогу.

Проезжую часть ребята начали пересекать тогда, когда загорелся зеленый для водителей и красный для пешеходов. К счастью, автомобилисты притормозили, заметив детей, ДТП не случилось.

В начале сентября в Ахунах девочка едва не попала под колеса машины. Она шла по тротуару и, внезапно повернув, выбежала на дорогу. Водитель вовремя нажал на тормоз, и беды не случилось.