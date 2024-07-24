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Общество

Многодетным отцам-одиночкам хотят разрешить досрочную пенсию

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Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о досрочном выходе на пенсию многодетных отцов-одиночек. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого имеется копия документа.

«Законопроектом предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам, являющимся единственным родителем трех, четырех, пяти и более детей, в 62, 61 и 55 лет соответственно, в случае наличия размера индивидуального пенсионного коэффициента - не менее 30, стажа - не менее 15 лет, при условии осуществления им ухода за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя», - говорится в пояснительной записке.

Право на досрочный выход на пенсию по старости будут иметь только мужчины, принявшие на себя обязательства по воспитанию детей и осуществлению ухода за ними.

При этом не будут учитываются дети, на которых отец-одиночка был лишен родительских прав или в отношении которых отменено усыновление.

Авторы инициативы отметили: сейчас право на досрочную пенсию имеют многодетные матери-одиночки. Эту социальную несправедливость необходимо исправить, предоставив отцам такую же возможность.

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Источник — фото pixabay.com
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