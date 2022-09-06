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Глас народа

В Ахунах девочка бросилась под колеса машины

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В Ахунах на улице Коннозаводской на камеру попал опасный момент на дороге. На проезжей части внезапно оказался ребенок.

ДТП чудом удалось избежать.

Видео разместили в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Автор не отметил, когда были сделаны кадры.

Владелец регистратора едет по улице, справа по ходу его движения тротуар, где идут люди. Среди них - мама с детьми. Неожиданно девочка, шедшая чуть впереди, резко поворачивает и выбегает на дорогу.

Ребенок не смотрит по сторонам и не обращает внимания на то, что мчится под колеса машины. Водителю вовремя удается нажать на тормоз.

«Могло произойти непоправимое! Следите за детьми!» - прокомментировал ролик автор.

Шокированные пользователи выразили возмущение поведением женщины, которая не уследила за девочкой.

«Бог есть», «У меня так кошка всегда делает, ругаю ее за это. А тут ребенок… и вроде со взрослыми идет», - высказались пензенцы.

Видео vk.com/avtohampenza.

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Гость||

Ещё одна "мамашка"!. А водитель будет виноват из-за такой...

Гость||

Мамашка верит в безответственность пешеходов и также свою дочь воспитывает. Потом, когда будет поздно, будет жалеть об этом.

Гость||

В этой ситуации водитель нормальный, молодчина! А был бы дебил алкоголезависимый, как к примеру выше уже отписавшийся, могла бы произойти трагедия. У таких работает только язык, а реакция заторможенная и потом обвиняют пешехода.

Гость||

Переходя дорогу по пешеходному переходу нет гарантии в безопасности. Кладбище полно людей, которые имели преимущество на дороге.

Гость||

Гость писал(a):

Мамашка верит в безответственность пешеходов
Продай тачку, чувак! Поверь и ты в свое счастье!

Гость||

Гость писал(a):

В этой ситуации водитель нормальный, молодчина! А был бы дебил алкоголезависимый, как к примеру выше уже отписавшийся, могла бы произойти трагедия. У таких работает только язык, а реакция заторможенная и потом обвиняют пешехода.
Вот дурачку даже в этой ситуации водители виноваты. А мамашка тут вообще ни при делах. Это же надо быть таким конченным идиотом.

Гость||

Похоже, что с Заречного пешеходы, там рядом совсем.

Гость||

Гость писал(a):

Мамашка верит в безответственность пешеходов

Продай тачку, чувак! Поверь и ты в свое счастье!

Я пешеход. Это просто тебе везде "жоповозники" мерещатся. Подлечи нервишки. Не благодари.

Гость||

Посмотрите на велодорожке на Олимпийской аллее, в теплое время и особенно в вечернее... таких моментов через каждые пять минут. И тут и там дети могут пострадать, отвечать тем то за рулем, безответственность родителей подчас все разумные пределы перевешивает!

Гость||

выйти надо было и невешать мамаши

Гость||

Девочкой больше, девочкой меньше...

Гость||

ДВо-от.За заборчики теперь хороший посыл.В тему.А девчёнке безмозглой хороших 3,14*** люлей отвесить нужно.И родителям до кучи.

Гость||

Родителям-3,14 люлей.

Девочке тоже горсть.

За ограждения можно начинать жечь...)))

Гость||

Так это девочка штоль была? А мне показалось, лось...


Имя: Гость
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