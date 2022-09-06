В Ахунах девочка бросилась под колеса машины

06.09.2022 | 09:42

В Ахунах на улице Коннозаводской на камеру попал опасный момент на дороге. На проезжей части внезапно оказался ребенок.

ДТП чудом удалось избежать.

Видео разместили в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Автор не отметил, когда были сделаны кадры.

Владелец регистратора едет по улице, справа по ходу его движения тротуар, где идут люди. Среди них - мама с детьми. Неожиданно девочка, шедшая чуть впереди, резко поворачивает и выбегает на дорогу.

Ребенок не смотрит по сторонам и не обращает внимания на то, что мчится под колеса машины. Водителю вовремя удается нажать на тормоз.

«Могло произойти непоправимое! Следите за детьми!» - прокомментировал ролик автор.

Шокированные пользователи выразили возмущение поведением женщины, которая не уследила за девочкой.

«Бог есть», «У меня так кошка всегда делает, ругаю ее за это. А тут ребенок… и вроде со взрослыми идет», - высказались пензенцы.

Видео vk.com/avtohampenza.