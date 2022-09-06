В Ахунах девочка бросилась под колеса машины

В Ахунах на улице Коннозаводской на камеру попал опасный момент на дороге. На проезжей части внезапно оказался ребенок.
ДТП чудом удалось избежать.
Видео разместили в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Автор не отметил, когда были сделаны кадры.
Владелец регистратора едет по улице, справа по ходу его движения тротуар, где идут люди. Среди них - мама с детьми. Неожиданно девочка, шедшая чуть впереди, резко поворачивает и выбегает на дорогу.
Ребенок не смотрит по сторонам и не обращает внимания на то, что мчится под колеса машины. Водителю вовремя удается нажать на тормоз.
«Могло произойти непоправимое! Следите за детьми!» - прокомментировал ролик автор.
Шокированные пользователи выразили возмущение поведением женщины, которая не уследила за девочкой.
«Бог есть», «У меня так кошка всегда делает, ругаю ее за это. А тут ребенок… и вроде со взрослыми идет», - высказались пензенцы.
Видео vk.com/avtohampenza.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀
Ещё одна "мамашка"!. А водитель будет виноват из-за такой...