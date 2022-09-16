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Глас народа

В Ахунах выставленные к дороге пакеты с мусором привлекают псов

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Жительница пензенских Ахун Наталья Ч. пожаловалась на стаю собак, разгуливающих по микрорайону. Ее обращение поступило в редакцию в пятницу, 16 сентября.

Бездомные животные (на видео их как минимум шесть) свободно передвигаются прямо по проезжей части и вдоль тротуаров.

По словам горожанки, псов привлекают пакеты с мусором, выставленные жителями частного сектора к дороге. За опустошением одного из них Наталья и застала животных этим утром.

«Вот, два дня подряд такое. Я с утра ставлю пакет, но это не помогает», - объяснила женщина.

Видео она сняла по пути в детскую поликлинику, куда шла с ребенком. Безопасность несовершеннолетних, по ее мнению, под угрозой.

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Гость||

Эти мешки в частном секторе прошлый век. Почему не обязать купить мусорные баки/контейнеры?

Гость||

Пикеты с мусором?

Гость||

Я люблю много мусора, я повелитель мух

Гость||

Я люблю собак (есть)

Гость||

Потому что проще проводить мусорную реформу повышать тарифы и не чего при этом не делать!А собаки сами бегают или хозяйские?


Имя: Гость
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