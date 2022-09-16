В Ахунах выставленные к дороге пакеты с мусором привлекают псов

16.09.2022 | 13:10

Жительница пензенских Ахун Наталья Ч. пожаловалась на стаю собак, разгуливающих по микрорайону. Ее обращение поступило в редакцию в пятницу, 16 сентября.

Бездомные животные (на видео их как минимум шесть) свободно передвигаются прямо по проезжей части и вдоль тротуаров.

По словам горожанки, псов привлекают пакеты с мусором, выставленные жителями частного сектора к дороге. За опустошением одного из них Наталья и застала животных этим утром.

«Вот, два дня подряд такое. Я с утра ставлю пакет, но это не помогает», - объяснила женщина.

Видео она сняла по пути в детскую поликлинику, куда шла с ребенком. Безопасность несовершеннолетних, по ее мнению, под угрозой.