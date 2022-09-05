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Глас народа

В Сердобске кража москитной сетки детьми попала на камеру

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Поведение сердобских подростков возмутило местных жителей и пользователей Сети в целом.

По сообщению одного из горожан, 4 сентября в 17:30 группа школьников приблизительно 12-14 лет украла москитную сетку с окна дома на улице Пушкина.

«Город должен знать своих героев», - заявил автор поста.

На камеру видеонаблюдения попал коллектив, состоящий из семи человек: шести мальчиков и одной девочки. Дети шли по тротуару мимо частных домов, в какой-то момент один из подростков вскочил на отмостку, снял сетку и вся группа пустилась бежать.

Пользователи осудили ребят: «Вот воспитание!!!», «Какое поколение растет», «А дальше что будет», «Очень хочется надеяться, что сетку вместе с извинениями принесли! Ребята-то узнаваемые», «Вот зачем??? Есть очень хорошая мудрость Сократа: «Все тайное рано или поздно становится явным». Проблем себе и родителям нажили, молодцы», «Я видела их, они шли с ул. Гагарина, повернули на Чайковскую, но сетки у них уже не было. Выкинули, наверное. Просто хулиганы. Сетка им не нужна была. Но наказать за это очень надо».

Одна из участниц обсуждения призвала других отнестись к случившемуся с пониманием: все когда-то были детьми. «Хотел мальчик показать крутизну перед девочкой и мальчишками. Что необдуманно, плохо поступил, дело понятное! Что проблем из-за сетки нажил себе и родителям, дело понятное! Но это не повод отморозками называть!» - высказала она свое мнение.

Источник: Кот Рыжий, vk.com/vip58.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но это не повод отморозками называть!» - высказала она свое мнение.
Вором нормально назвать? Яблоко от яблони?

Гость||

меньше москитной сетки меньше выпавшего ребенка из окна

Гость||

Гость писал(a):

10:10
Меньше малолетних преступников - меньше взрослой преступности.


Имя: Гость
Комментарий:

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