Жительница Пензы купила конфеты с неаппетитной начинкой

17.08.2022 | 08:05

Жительницу Пензы неприятно удивила начинка сладостей, продающихся в одном из городских супермаркетов. Откусив половину шоколадной конфеты, горожанка обнаружила в оставшейся части личинку.

Женщина сняла неаппетитное лакомство на видео и прислала ролик в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», уточнив, что сделала покупку в понедельник, 15 августа, в магазине на проспекте Строителей, 40.

«Посмотрите на этот кошмар. Даже страшно, вдруг я такого червяка съела, например, в предыдущей какой-нибудь конфете», - прокомментировала горожанка.

Она добавила, что обратилась в магазин с просьбой убрать конфеты с полок, и просьба была выполнена - конфеты исчезли с витрины.

«Будьте внимательны!» - посоветовала пензячка другим покупателям.