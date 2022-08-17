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Глас народа

Жительница Пензы купила конфеты с неаппетитной начинкой

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Жительницу Пензы неприятно удивила начинка сладостей, продающихся в одном из городских супермаркетов. Откусив половину шоколадной конфеты, горожанка обнаружила в оставшейся части личинку.

Женщина сняла неаппетитное лакомство на видео и прислала ролик в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», уточнив, что сделала покупку в понедельник, 15 августа, в магазине на проспекте Строителей, 40.

«Посмотрите на этот кошмар. Даже страшно, вдруг я такого червяка съела, например, в предыдущей какой-нибудь конфете», - прокомментировала горожанка.

Она добавила, что обратилась в магазин с просьбой убрать конфеты с полок, и просьба была выполнена - конфеты исчезли с витрины.

«Будьте внимательны!» - посоветовала пензячка другим покупателям.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Подарите конфеты в Роспотребнадзор...

Гость||

кто ее отложил?

Гость||

Я тоже раз купила конфетки, развернули, а там личинки кишат. Понесла обратно в магазин, а там в отказ... Еще раз купила орехи в глазури - то же самое, хорошо по дороге домой увидела и вернула назад.

Имя: Гость
Комментарий:

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