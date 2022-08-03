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Глас народа

Вода из военкомата на ул. 9 Января хлынула в подвал соседнего дома

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В Заводском районе бывший военкомат на улице 9 Января продолжает доставлять неприятности местным жителям.

Здание давно пустует. Оно полуразрушено. Внутри находят приют бродяги. Два раза там случался пожар.

Во вторник, 2 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» написала горожанка Ирина Ванина. Женщина сообщила, что на первом этаже бывшего военкомата произошла коммунальная авария.

«Фонтанирует вода. Многочисленные обращения в различные инстанции результата не дали. Из-за этой продолжительной утечки в подвале нашего соседнего дома на улице Крупской, 19, стоит вода», - пожаловалась горожанка.

Она добавила, что вода идет в подвал потоком. Снаружи его не разглядишь, местные жители слышат шум.

Ирина обратилась к властям с просьбой принять меры к устранению утечки.

Ранее стало известно, что здание бывшего военкомата сносить не собираются. Его включили в прогнозный план приватизации муниципального имущества и хотят продать на торгах.

Мэрия проводит предпродажную подготовку объекта и намерена заключить контракт на оценку его рыночной стоимости.

Фото Ирины Ваниной.

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Гость||

Не расшатывайте.это спецоперация такая.

Гость||

Судя по фото, на 9 Январе были обстрелы.

Имя: Гость
Комментарий:

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