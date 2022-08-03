Вода из военкомата на ул. 9 Января хлынула в подвал соседнего дома

03.08.2022 | 10:10

В Заводском районе бывший военкомат на улице 9 Января продолжает доставлять неприятности местным жителям.

Здание давно пустует. Оно полуразрушено. Внутри находят приют бродяги. Два раза там случался пожар.

Во вторник, 2 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» написала горожанка Ирина Ванина. Женщина сообщила, что на первом этаже бывшего военкомата произошла коммунальная авария.

«Фонтанирует вода. Многочисленные обращения в различные инстанции результата не дали. Из-за этой продолжительной утечки в подвале нашего соседнего дома на улице Крупской, 19, стоит вода», - пожаловалась горожанка.

Она добавила, что вода идет в подвал потоком. Снаружи его не разглядишь, местные жители слышат шум.

Ирина обратилась к властям с просьбой принять меры к устранению утечки.

Ранее стало известно, что здание бывшего военкомата сносить не собираются. Его включили в прогнозный план приватизации муниципального имущества и хотят продать на торгах.

Мэрия проводит предпродажную подготовку объекта и намерена заключить контракт на оценку его рыночной стоимости.

Фото Ирины Ваниной.