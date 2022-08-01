Кузнечан удивил прокат электросамокатов на улицах

01.08.2022 | 09:12

«В Кузнецк пришла цивилизация», - такими словами прокомментировал горожанин снимок электросамокатов, которые предлагается взять напрокат.

Фото разместили вечером в воскресенье, 31 июля, в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

Большинство комментаторов удивило новшество. Главный вопрос, который задают горожане: где использовать средство передвижения, ведь состояние тротуаров оставляет желать лучшего.

«А где на них ездить? Дорог-то нет в Кузнецке», «Только дороги и тротуары отсутствуют», «Цивилизация пришла, дорог не нашла», - написали участники обсуждения.

Некоторые горожане обратили внимание, что самокаты далеко не новые.

«Жизнь повидали эти самокаты, судя по фото», «Пробный вариант хиленьких поставили», «Вчера взял попробовать, но попался плохой, тормоза не работали, и на рукоятку газа плохо реагировал, а другой потом нормальный попался. Но они все старые, с царапинами, с какого-то города привезли сюда старые», - высказались пользователи.

Также кузнечан беспокоит травмоопасность этого вида транспорта, многие граждане не соблюдают правила, пользуются проезжей частью, хотя это запрещено.

В Пензе существование проката электросамокатов тоже не всем по душе. Жители областного центра жалуются на то, что самокатчики превышают скорость, мешают пешим прогулкам, бросают транспортное средство где попало.

Власти решили бороться с нарушителями. 12 июля в мэрии прошла встреча с представителями одной из компаний, предоставляющих электросамокаты напрокат. В итоге решено было ограничить скорость движения на улице Московской и Соборной площади до 10 км/ч. Кроме того, в августе планируют принять постановление «Об утверждении порядка эксплуатации пунктов проката электросамокатов на территории города Пензы».