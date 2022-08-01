Сетевое издание|18+|Понедельник|1 авг 2022|09:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Кузнечан удивил прокат электросамокатов на улицах

Печать
Telegram

«В Кузнецк пришла цивилизация», - такими словами прокомментировал горожанин снимок электросамокатов, которые предлагается взять напрокат.

Фото разместили вечером в воскресенье, 31 июля, в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

Большинство комментаторов удивило новшество. Главный вопрос, который задают горожане: где использовать средство передвижения, ведь состояние тротуаров оставляет желать лучшего.

«А где на них ездить? Дорог-то нет в Кузнецке», «Только дороги и тротуары отсутствуют», «Цивилизация пришла, дорог не нашла», - написали участники обсуждения.

Некоторые горожане обратили внимание, что самокаты далеко не новые.

«Жизнь повидали эти самокаты, судя по фото», «Пробный вариант хиленьких поставили», «Вчера взял попробовать, но попался плохой, тормоза не работали, и на рукоятку газа плохо реагировал, а другой потом нормальный попался. Но они все старые, с царапинами, с какого-то города привезли сюда старые», - высказались пользователи.

Также кузнечан беспокоит травмоопасность этого вида транспорта, многие граждане не соблюдают правила, пользуются проезжей частью, хотя это запрещено.

В Пензе существование проката электросамокатов тоже не всем по душе. Жители областного центра жалуются на то, что самокатчики превышают скорость, мешают пешим прогулкам, бросают транспортное средство где попало.

Власти решили бороться с нарушителями. 12 июля в мэрии прошла встреча с представителями одной из компаний, предоставляющих электросамокаты напрокат. В итоге решено было ограничить скорость движения на улице Московской и Соборной площади до 10 км/ч. Кроме того, в августе планируют принять постановление «Об утверждении порядка эксплуатации пунктов проката электросамокатов на территории города Пензы».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте