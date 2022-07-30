Из-за закрытия дороги, соединяющей два района Пензы, образовался затор

В субботу, 30 июля, в южной части Пензы образовался гигантский автозатор. Об этом сообщила читательница портала PenzaInform.ru.
«Суббота, не час пик, а от Гидростроя через всю Терновку - огромная пробка из-за перекрытия дороги от Рябова до 40 лет Октября», - написала она.
Свои слова пензячка подкрепила фотографиями. На них запечатлена бесконечная вереница машин на улице Терновского - главной магистрали, соединяющий окраину Пензы с центром города.
По дороге от улицы Рябова до 40 лет Октября автомобилисты могли быстро добраться до микрорайона Кривозерье, на Окружную и далее в разные районы города.
30 июля трассу закрыли до среды, 3 августа, в связи с третьим этапом реконструкции участка. В эти дни на объекте будут монтировать железобетонные балки путепровода. На время проведения работ водителям предложили двигаться через улицу Терновского с выездом на Металлистов или Свердлова.
«Страшно подумать, что будет твориться в будние дни», - посетовала горожанка. И в шутку, и всерьез она добавила, что задумывается, как освоить езду на самокате и пользоваться этим транспортом.
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Можно немного и потерпеть, зато потом когда построят новую дорогу, будет очень хорошо!