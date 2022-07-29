Центр грязный: песок с Московской смыло на улицу Кураева

«Опять на Московской весь песок смыло, - пожаловался житель Пензы Олег Кошелев, обратившийся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». - Центр грязный из-за этого песка».
Мужчина прислал запись, сделанную в пятницу, 29 июля, во время дождя. На кадрах видно мощный поток, льющийся с верхней части пешеходной улицы, и песок, который оказался на Кураева.
Тонкий слой песка рассыпали для уплотнения швов плитки на реконструированном участке. Как сообщили в мэрии, это обязательная процедура.
Изначально предполагалось, что песок уберут к 26 июля, но после проверки решили оставить его до конца недели.
Погода внесла свои коррективы в план чиновников и подрядчика. Появится ли необходимость в том, чтобы устилать улицу песком еще раз, пока неизвестно.
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муравьи строители опять его закидают обратно