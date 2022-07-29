Сетевое издание|18+|Пятница|29 июл 2022|13:22
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Глас народа

Центр грязный: песок с Московской смыло на улицу Кураева

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«Опять на Московской весь песок смыло, - пожаловался житель Пензы Олег Кошелев, обратившийся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». - Центр грязный из-за этого песка».

Мужчина прислал запись, сделанную в пятницу, 29 июля, во время дождя. На кадрах видно мощный поток, льющийся с верхней части пешеходной улицы, и песок, который оказался на Кураева.

Тонкий слой песка рассыпали для уплотнения швов плитки на реконструированном участке. Как сообщили в мэрии, это обязательная процедура.

Изначально предполагалось, что песок уберут к 26 июля, но после проверки решили оставить его до конца недели.

Погода внесла свои коррективы в план чиновников и подрядчика. Появится ли необходимость в том, чтобы устилать улицу песком еще раз, пока неизвестно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

муравьи строители опять его закидают обратно

Гость||

А говно никуда так и не смыло?

Гость||

никогда такого не было и вот опять

Гость||

Говорят решили верх "мостить" опять булыжником, но он куда-то делся, решили привоз с Урала сделать

Гость||

Зато там теперь барханы, каждый день ландшафт меняется. Каждый день новое лицо города

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Изначально предполагалось, что песок уберут к 26 июля, но после проверки решили оставить его до конца недели.
все так и задумывалось - сегодня пятница, конец рабочей недели.

Гость||

Т.е. свежепостроенная ливневка на Московской не работает?

Гость||

Гость писал(a):

Т.е. свежепостроенная ливневка на Московской не работает?
Отстань.

Гость||

ливневка для денег сделана, в районе ул. М.горького установлены сети

Гость||

Забыли что дожди в пензе бывают и московская это гора?Забыли коллектор запроектировать у высшей лиги?

Гость||

ПОЗОР ВЛАСТЯМ и СТРОИТЕЛЯМ!!!

Имя: Гость
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