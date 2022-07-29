Центр грязный: песок с Московской смыло на улицу Кураева

29.07.2022 | 12:15

«Опять на Московской весь песок смыло, - пожаловался житель Пензы Олег Кошелев, обратившийся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». - Центр грязный из-за этого песка».

Мужчина прислал запись, сделанную в пятницу, 29 июля, во время дождя. На кадрах видно мощный поток, льющийся с верхней части пешеходной улицы, и песок, который оказался на Кураева.

Тонкий слой песка рассыпали для уплотнения швов плитки на реконструированном участке. Как сообщили в мэрии, это обязательная процедура.

Изначально предполагалось, что песок уберут к 26 июля, но после проверки решили оставить его до конца недели.

Погода внесла свои коррективы в план чиновников и подрядчика. Появится ли необходимость в том, чтобы устилать улицу песком еще раз, пока неизвестно.