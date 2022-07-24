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Глас народа

Пензенцы пожалели о закрашенном рисунке на улице Московской

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Со здания на Московской, 30, исчезло изображение девушки с красным зонтом. Некоторым пензенцам изменения пришлись не по душе.

«Грустная до слез рубрика «Было и Стало». Была милая картиночка на стене, которая украшала несколько лет боковой фасад здания на самой центральной улице, дарила радость горожанам. Каждый раз, проходя мимо, я улыбалась, многие фотографировались, и всегда хотелось вернуться, потому что она излучала счастье.

Неужели Вы не понимаете, что именно из таких мелочей формируется лицо города? Руки у Вас не отсохли закрашивать, сердце не екнуло? Спите спокойно??? Позор! Почему творится в нашем городе такой беспредел?» - высказалась пользовательница Юля Л. в группе «Пенза Новости» во «ВКонтакте».

Жалко, что закрасили... Красиво было», - поддержала ее другая подписчица паблика.

Один из комментаторов объяснил девушкам, что рисунки и надписи на зданиях закрасили во время реконструкции верхней части улицы Московской.

Фото Юли Ланковой.

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Гость||

А захотим, и все газоны в асфальт закотаем. Хотя нет, плиткой наваристей будет.

Гость||

Россия для грустных

Гость||

Не совсем верно, Россия для угрюмых

Дмитрий Н. Мотовилов||

Россия для чиновной сволоты

Гость||

Угрюм-река течёт в мозгу у тех,кто рулит и решает!Они торчат в своём кругу:не чувствуют, не понимают...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Они чуют и бдят свой круг.

Имя: Гость
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