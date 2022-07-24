Пензенцы пожалели о закрашенном рисунке на улице Московской

24.07.2022 | 12:35

Со здания на Московской, 30, исчезло изображение девушки с красным зонтом. Некоторым пензенцам изменения пришлись не по душе.

«Грустная до слез рубрика «Было и Стало». Была милая картиночка на стене, которая украшала несколько лет боковой фасад здания на самой центральной улице, дарила радость горожанам. Каждый раз, проходя мимо, я улыбалась, многие фотографировались, и всегда хотелось вернуться, потому что она излучала счастье.

Неужели Вы не понимаете, что именно из таких мелочей формируется лицо города? Руки у Вас не отсохли закрашивать, сердце не екнуло? Спите спокойно??? Позор! Почему творится в нашем городе такой беспредел?» - высказалась пользовательница Юля Л. в группе «Пенза Новости» во «ВКонтакте».

Жалко, что закрасили... Красиво было», - поддержала ее другая подписчица паблика.

Один из комментаторов объяснил девушкам, что рисунки и надписи на зданиях закрасили во время реконструкции верхней части улицы Московской.

Фото Юли Ланковой.