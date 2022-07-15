В Терновке затапливает территорию вдоль дома у нового ТЦ

«Теперь будем покупать лодки», - такими словами горожанка Ольга описала редакции сетевого издания «ПензаИнформ» состояние проезжей части у дома № 10 на улице Терешковой.
Дорогу затапливает после дождя.
Женщина объяснила, что прежде территория рядом с домом была парковкой, а затем на ее месте построили торговый центр.
«Но ливневки, судя по всему, не были предусмотрены, и теперь и машины, и пешеходы должны передвигаться вплавь», - рассказала Ольга.
Она прислала в редакцию видео затопленного участка дороги. Вода покрывает всю придомовую часть улицы. Местным жителям проблематично и выйти, и попасть в подъезды, а автомобилистам следует быть осторожными при движении.
«Теперь в подвале ждем сырость, а в квартирах - комаров и мошек», - написала в заключение горожанка.
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А кто проверял проект, подписывал разрешение на строительство не видели, что в проекте нет ливневок? Или купюры на глаза положили? Кто принимал этот объект? Какой-нибудь стройтехнадзор был? Или тоже виртуально приняли, за купюры? На нары всех, кто должен был контролировать