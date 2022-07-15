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Глас народа

В Терновке затапливает территорию вдоль дома у нового ТЦ

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«Теперь будем покупать лодки», - такими словами горожанка Ольга описала редакции сетевого издания «ПензаИнформ» состояние проезжей части у дома № 10 на улице Терешковой.

Дорогу затапливает после дождя.

Женщина объяснила, что прежде территория рядом с домом была парковкой, а затем на ее месте построили торговый центр.

«Но ливневки, судя по всему, не были предусмотрены, и теперь и машины, и пешеходы должны передвигаться вплавь», - рассказала Ольга.

Она прислала в редакцию видео затопленного участка дороги. Вода покрывает всю придомовую часть улицы. Местным жителям проблематично и выйти, и попасть в подъезды, а автомобилистам следует быть осторожными при движении.

«Теперь в подвале ждем сырость, а в квартирах - комаров и мошек», - написала в заключение горожанка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А кто проверял проект, подписывал разрешение на строительство не видели, что в проекте нет ливневок? Или купюры на глаза положили? Кто принимал этот объект? Какой-нибудь стройтехнадзор был? Или тоже виртуально приняли, за купюры? На нары всех, кто должен был контролировать

Гость||

Ты дурак? По твоим соображениям за каждым частном домом ТЦ магазином, ларьком, должен наблюдать и принимать какой нибудь чиновник, и всё воочию не только на бумаге, но и зрительно. Так нам одних чиновников наблюдателей нужны тысячи, с какими темпами возводиться жильё. Надоели уже с этими ливневками, вас послушать, так чтобы такой поток воды уходил, нужны прямо коллекторы у каждого дома, ТЦ, вдоль всех дорог, только потом как бы нам не начать через день проваливаться в них вместе с машинами

Гость||

Гость писал(a):

Надоели уже с этими ливневками
Точно, чего к чинушку пристали, ему не до вас, плебс! Только почему-то раньше все ливневки справлялись, до того как чинуши как тараканы располодились.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.07.2022 10:56|

Ты дурак? По твоим соображениям за каждым частном домом ТЦ магазином, ларьком, должен наблюдать и принимать какой нибудь чиновник, и всё воочию не только на бумаге, но и зрительно. Так нам одних чиновников наблюдателей нужны тысячи, с какими темпами возводиться жильё. Надоели уже с этими ливневками, вас послушать, так чтобы такой поток воды уходил, нужны прямо коллекторы у каждого дома, ТЦ, вдоль всех дорог, только потом как бы нам не начать через день проваливаться в них вместе с машинами

Ты ебанат!

Ввод в эксплуатацию законченного строительством здания или сооружения осуществляется после проверки приемочной комиссии. Она принимает решение о соответствии объекта документации и возможности его эксплуатации без вреда жизни и здоровью людей. Акт приемки объекта утверждается председателем приемочной комиссии.

Гость||

о чем бормочешь-придурок....

Гость||

А уже весь город провалися

Имя: Гость
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