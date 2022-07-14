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Глас народа

Жители Кузнецка попросили снести пугающий дом

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Жители Кузнецка попросили снести аварийный дом, расположенный менее чем в 500 м от местной администрации. Проблему озвучили в городском сообществе во «ВКонтакте».

«Стоял дом (улица Московская, 26). Сгорел, жильцов переселили. Дом в ужасном, аварийном состоянии! Вандалы перебили все окна. Сплошной кустарник вокруг! По тротуару не пройти - что-нибудь может упасть на голову. Кто только не лазает там в поисках приключений или ночлега», - описала ситуацию интернет-пользовательница.

Женщина предложила снести дом и установить забор. По ее мнению, в случае последующей продажи участка вырученные деньги можно было бы направить на ремонт дороги.

«Почему такие дома стоят бесхозные! Дом находиться в 2 минутах от площади. Ждете беды? Примите меры», - попросила горожанка чиновников.

Еще одна местная жительница разделила ее беспокойство: «Этот дом горел уже два раза, автор прав, до беды один шаг».

По данным на 8:50 14 июля, представители власти на жалобу не отозвались.

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Гость||

Там златый с любовником развлекается. Не трогайте дом.

Имя: Гость
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