Жители Кузнецка попросили снести пугающий дом

Жители Кузнецка попросили снести аварийный дом, расположенный менее чем в 500 м от местной администрации. Проблему озвучили в городском сообществе во «ВКонтакте».
«Стоял дом (улица Московская, 26). Сгорел, жильцов переселили. Дом в ужасном, аварийном состоянии! Вандалы перебили все окна. Сплошной кустарник вокруг! По тротуару не пройти - что-нибудь может упасть на голову. Кто только не лазает там в поисках приключений или ночлега», - описала ситуацию интернет-пользовательница.
Женщина предложила снести дом и установить забор. По ее мнению, в случае последующей продажи участка вырученные деньги можно было бы направить на ремонт дороги.
«Почему такие дома стоят бесхозные! Дом находиться в 2 минутах от площади. Ждете беды? Примите меры», - попросила горожанка чиновников.
Еще одна местная жительница разделила ее беспокойство: «Этот дом горел уже два раза, автор прав, до беды один шаг».
По данным на 8:50 14 июля, представители власти на жалобу не отозвались.
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Там златый с любовником развлекается. Не трогайте дом.