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Глас народа

Такое чудо: житель Пензы снял на видео косулю у гипермаркета

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Жители Пензы продолжают сталкиваться с дикими животными на улицах города. В воскресенье, 26 июня, в Арбекове заметили косулю.

«Улица Лозицкой, 8. Вчера в 4:30 обнаружили такое чудо. Как он туда попал, неизвестно, но мы его поймали и вывели за территорию», - написал один из участников сообщества «Пенза live» во «ВКонтакте».

Мужчина выложил видео, на котором запечатлено молодое животное, мечущееся у забора рядом с гипермаркетом «Леруа Мерлен».

21 июня пензенцы заметили лося на улице Луначарского. На Долгорукова в тот же день едва не произошло столкновение: лось не уступил дорогу водителю и перепрыгнул через автомобиль.

По словам специалистов, в последнее время в области увеличилось количество ДТП с участием диких зверей. «За половину текущего года зарегистрировано 13 ДТП с лосями, 3 ДТП с кабанами и 9 ДТП с участием косуль», - сообщил ранее начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

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