Жительница Пензы предложила снести десятки ветхих зданий

22.04.2022 | 09:33

Жительница Пензы задалась вопросом, почему не сносят ветхие строения рядом с Терновским мостом. Своим возмущением, связанным с состоянием зданий, она поделилась на странице губернатора во «ВКонтакте».

Речь в публикации шла о туристическом маршруте по центру города. Пензячка предложила продлить его до Терновского моста: «Исторические, видимо, места. Раз до сих пор не сносят и не собираются», - съязвила она.

Представители администрации города уточнили, о каких именно строениях говорила женщина.

«О сносе 3 десятков гнилых аварийных бараков. Улицы Осоавиахимовская, Пограничная, Мебельная. Целый район гнилых деревяшек, являющихся позором для развивающегося города, которым хотят гордиться и его показывать», - выразила пензячка свою позицию.

По данным на 9:30 22 апреля, на этот комментарий никто не ответил.