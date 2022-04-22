Сетевое издание|18+|Пятница|22 апр 2022|10:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Жительница Пензы предложила снести десятки ветхих зданий

Печать
Telegram

Жительница Пензы задалась вопросом, почему не сносят ветхие строения рядом с Терновским мостом. Своим возмущением, связанным с состоянием зданий, она поделилась на странице губернатора во «ВКонтакте».

Речь в публикации шла о туристическом маршруте по центру города. Пензячка предложила продлить его до Терновского моста: «Исторические, видимо, места. Раз до сих пор не сносят и не собираются», - съязвила она.

Представители администрации города уточнили, о каких именно строениях говорила женщина.

«О сносе 3 десятков гнилых аварийных бараков. Улицы Осоавиахимовская, Пограничная, Мебельная. Целый район гнилых деревяшек, являющихся позором для развивающегося города, которым хотят гордиться и его показывать», - выразила пензячка свою позицию.

По данным на 9:30 22 апреля, на этот комментарий никто не ответил.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Заря вас ждёт!!! Вперёд и с песней.

Гость||

Я люблю Заря

Гость||

Всякая пьянь в контактике пишет.

Гость||

У нас в Заре хорошо!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте