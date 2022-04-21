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Глас народа

Сельчанка требует запретить коровам ходить мимо ее дома

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Жительница села Шукша Лунинского района пожаловалась на то, что возле ее дома проходит коровья тропа. Обращение она разместила в комментариях на странице губернатора Пензенской области Олега Мельниченков в соцсети «ВКонтакте», сопроводив его видеозаписью.

На кадрах видно, что под окнами сельчанки мимо забора из сетки-рабицы, отгораживающего ее участок, не спеша движутся десять пегих коров, время от времени останавливаясь, чтобы щипнуть молодой травы. Буренки не заходят на подворье, но их присутствие в принципе не устраивает сельчанку.

«Сегодня как по расписанию пришли. 3-й день без пастуха и в одно и то же время. Примите меры», - потребовала женщина.

На жалобу откликнулись местные чиновники.

«Сотрудниками администрации Лунинского района произведен выезд на место, с владельцем крупного рогатого скота проведена очередная беседа о недопустимости бесконтрольного выпаса скота», - говорится в ответе.

Но возмущенную жительницу Шукши это не устроило.

«Коровы как ходили, так и ходят. Я не против коров, я против того что они опорожняютя под окнами моего дома, на моем приусадебном участке, где гуляют мои дети!!! Почему моя семья должна за ними следить, чтобы они не переломали все, что встретится им на пути? Уважаемый Олег Владимирович, примите пожалуйста меры, на местном уровне никто ничего не предпринимает», - обратилась противница бесхозных коров напрямую к главе региона.

В администрации Лунинского района вновь дали разъяснение.

«Действующие нормативные акты в области ветеринарии не регламентируют выпас животных, их нахождение на территориях общего пользования населенных пунктов», - сказано в нем.

Пострадавшим от действий безнадзорных коров советуют обращаться в управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области с заявлением о проведении плановых проверок или в суд за возмещением ущерба, если он будет причинен.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Сейчас приедет вместе с автобусом чиновников коров разгонять!

Гость||

нужно сначала опросить коров что бы понять их потребности и с учетом этого опртимизировать их марштрут

Гость||

Оне любят коровам хвосты крутить дармоеды.

Гость||

Готовый сюжет для "Уральских пельменей"!

Гость||

Бесплатный навоз же..

Гость||

Царю писать нужно челобитную! Царю.

Олегу Владимировичу не надо писать

Гость||

Бороться с местным менталитетом глупо и ни к ччему не приведет, попросту не поймут, когда вы владельцам коров на их говяхи покажете.

Есть такая штука - электропастух. Покупаем, нанимаем за денежку местного электрика, он огораживает электропастухом площадку перед домом. Как результат - коровы обходят стороной, а владелец участка наслаждается зеленой лужайкой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Действующие нормативные акты в области ветеринарии не регламентируют выпас животных, их нахождение на территориях общего пользования населенных пунктов», - сказано в нем.
А в других областях нормативные акты тоже не регламентируют содержание и порядок в населенных пунктах?

Гость||

Заголовок огонь! Жгут местные журнашлюшки.

Гость||

"Де...лы, бл...дь!"

С.В.Лавров, глава МИД РФ.

Имя: Гость
Комментарий:

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