Пензенцы рассказали, на чем готовы экономить из-за растущих цен

17.04.2022 | 11:35

Согласно опросу, проведенному в Telegram-канале сетевого издания «ПензаИнформ», из-за растущих цен большинство респондентов теперь готовы экономить на отдыхе, одежде и технике.

Таковых 36%.

Всего в опросе приняли участие 1 403 пользователя.

35% из них заявили, что и до ухудшения экономической ситуации вынуждены были ограничивать траты и в настоящий момент не знают, как распределить бюджет и от чего еще можно отказаться.

16% опрошенных готовы экономить на продуктах питания, от покупки других товаров и услуг они уже отказались.

У 13% участников опроса нет финансовых проблем и они не думают об экономии.

Ранее сообщалось, что многие пензенцы из-за ускоряющейся инфляции задумались о том, чтобы начать выращивать на участках картофель или же увеличить посадки.