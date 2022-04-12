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Глас народа

Пензячка о проросших томатах: Жуткое зрелище

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Необычное явление зафиксировала на камеру жительница Пензы Елизавета Шевцова.

В понедельник, 11 апреля, она предоставила снимок порталу PenzaInform.ru. «Жуткое зрелище!» - так обозначила она запечатленный факт.

На фото запечатлены помидоры, сквозь кожицу которых изнутри пробились бело-зеленые ростки, похожие на червей.

Женщина рассказала, что около недели назад купила в одном из сетевых магазинов помидоры фирмы Global Village. Теперь же семена в них проросли и вышли наружу.

«Никогда раньше такого не видела. По два месяца помидоры лежали нормально. Это чем же они напичканы, какими химикатами, что так прорастают? И насколько безопасно их есть?» - ужаснулась женщина.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Томаты под посадку. ))) Произошла естественная яровизация семян внутри плода , бывает , это произошло из-за несоблюдения условий хранения . Есть это не надо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина рассказала, что около недели назад купила в одном из сетевых магазинов помидоры фирмы Global Village. Теперь же семена в них проросли и вышли наружу.
Это просто бренд Пятёрочки т.е. надо смотреть кто производитель.

Гость||

Вот так они внутри вас прорастут.

Гость||

без гмо написано же

Гость||

Гость писал(a):

Вот так они внутри вас прорастут.
Именно.Ночью через уши,нос и глазные яблоки.Подумайте об этом.

Гость||

УЖОС

Гость||

Я видел и более жуткие зрелища.Безальтернативные выборы,например.

Имя: Гость
Комментарий:

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