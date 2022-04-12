Пензячка о проросших томатах: Жуткое зрелище

12.04.2022 | 12:59

Необычное явление зафиксировала на камеру жительница Пензы Елизавета Шевцова.

В понедельник, 11 апреля, она предоставила снимок порталу PenzaInform.ru. «Жуткое зрелище!» - так обозначила она запечатленный факт.

На фото запечатлены помидоры, сквозь кожицу которых изнутри пробились бело-зеленые ростки, похожие на червей.

Женщина рассказала, что около недели назад купила в одном из сетевых магазинов помидоры фирмы Global Village. Теперь же семена в них проросли и вышли наружу.

«Никогда раньше такого не видела. По два месяца помидоры лежали нормально. Это чем же они напичканы, какими химикатами, что так прорастают? И насколько безопасно их есть?» - ужаснулась женщина.