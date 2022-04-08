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Глас народа

Пензенец с улицы Володарского боится обрушения дома

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«Скоро рухнем», - письмо с таким названием в пятницу, 8 апреля, пришло в рубрику «Глас народа» от горожанина по имени Борис.

Мужчина пожаловался на специалистов, которые прорыли канаву в асфальте прямо под дом № 67 на улице Володарского.

«На фотографии - результат работы коммунальщиков во дворе дома», - написал Борис. Что они таким образом чинили или благоустраивали, он не уточнил.

На снимке видно траншею глубиной около 20 см - она ведет прямо к фундаменту здания.

Пензенец уверен, что ничем хорошим такое вмешательство не закончится, и просит срочно принять меры, чтобы дом в центре Пензы не обрушился.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Новость сообщил — Борис Фурманов
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Гость||

Он сам голосовал за это. Почему он теперь бояться начал?

Гость||

Обалдуй Борис знает глубину заложения фундамента у дома № 67 по ул.Володарского? Нет! Обалдуй Борис этого не знает!

Гость||

Гость писал(a):

Обалдуй Борис знает глубину заложения фундамента у дома № 67 по ул.Володарского? Нет! Обалдуй Борис этого не знает!
Опять пьянь усирается.

Гость||

Гость писал(a):

Он сам голосовал за это. Почему он теперь бояться начал?
Борис должен был в начале своего низкопробного опуса поведать за кого голосовал, кто управляет домом, принадлежность коммунальщиков и что за работы они проводили. Без этой информации понять ситуацию невозможно.

Имя: Гость
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