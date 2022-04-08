Пензенец с улицы Володарского боится обрушения дома

08.04.2022 | 15:15

«Скоро рухнем», - письмо с таким названием в пятницу, 8 апреля, пришло в рубрику «Глас народа» от горожанина по имени Борис.

Мужчина пожаловался на специалистов, которые прорыли канаву в асфальте прямо под дом № 67 на улице Володарского.

«На фотографии - результат работы коммунальщиков во дворе дома», - написал Борис. Что они таким образом чинили или благоустраивали, он не уточнил.

На снимке видно траншею глубиной около 20 см - она ведет прямо к фундаменту здания.

Пензенец уверен, что ничем хорошим такое вмешательство не закончится, и просит срочно принять меры, чтобы дом в центре Пензы не обрушился.