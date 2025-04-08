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Происшествия

ЧП на Московской: прокуратура выяснит причины обрушения кладки

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В Пензе устанавливают причины и обстоятельства обрушения кладки дома на улице Московской. На место выехали сотрудники прокуратуры Ленинского района.

ЧП случилось вечером во вторник, 8 апреля. С верхней части фасада на крыльцо и тротуар упали фрагменты кирпичей и других стройматериалов. По словам свидетелей, «был очень сильный грохот».

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Место происшествия обозначили сигнальной лентой.

ЧП на Московской: прокуратура выяснит причины обрушения кладки

«В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за содержание здания, в том числе достаточности принимаемых мер по сохранности объекта культурного наследия. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Здание было построено в XIX веке, его адрес: ул. Московская, 2 / ул. Карла Маркса, 30. По информации из открытых источников, в 1860-е годы дом принадлежал вдове подполковника Марье Трейтер, но она там не жила, помещения сдавались ею под торговлю и гостиничные номера.

В 1899-м хозяином дома стал купец Виктор Умнов, а в 1909-м его купили именитые купцы Будылины, которые организовали в нем винно-бакалейный магазин, где торговали, как тогда говорили, колониальными товарами. После Октябрьской революции все частные предприятия были национализированы, тогда же магазин Будылина прекратил свое существование.

Сейчас старинное здание используется как жилой дом с различными заведениями и магазинами.

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Источник — фото областной прокуратуры
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