На улице Куйбышева со старинного здания сбили кирпичи

19.03.2025 | 17:02

В среду, 19 марта, на тротуар упали кирпичи с фасада дома № 13 на улице Куйбышева. В здании расположена налоговая инспекция по Первомайскому району.

Двухэтажное строение, возведенное в XIX веке, признано объектом культурного наследия Пензенской области. Как пояснили в налоговой, сотрудники заметили, что часть кладки может вот-вот обрушиться, и приняли меры.

Для проведения работ на место вызвали автовышку. Оказавшийся на тротуаре строительный мусор в скором времени уберет дворник.

16 марта обрушилась кирпичная кладка дома на Московской, 6. 13-го числа аналогичное ЧП случилось у строения № 28 на улице Карла Маркса.

В феврале 2022 года на тротуар упала часть фасада дома № 7 на улице Куйбышева (соседний с 13-м).

Опасный участок огородили сигнальной лентой. Здание обследовали и пришли к выводу, что оно может в любой момент обрушиться. Жильцам предложили перебраться в квартиры в маневренном фонде.