Срок сноса разрушающегося дома в Монтажном определят за месяц

12.03.2025 | 16:52

В Пензе суд рассмотрел административное дело о расселении разрушающегося дома в поселке Монтажном.

15 мая 2018 года межведомственная комиссия признала 2-этажный 12-квартирный дом № 5 на улице Пригородной аварийным и подлежащим сносу.

«При этом срок расселения собственников и нанимателей жилых помещений был установлен до 1 июля 2029 года», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

29 апреля 2024-го в квартире № 9 частично обрушилось деревянное перекрытие кровли. Выяснением причин ЧП занялась прокуратура. Также проверку начало региональное следственное управление. Ее проведение взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Администрация Пензы назвала новый срок расселения - до 1 июля 2027 года. Но такой долгий период не устроил прокурора. Он обратился в Железнодорожный районный суд и попросил обязать мэрию в течение 3 месяцев установить разумные сроки. Эти требования были признаны законными и обоснованными.

Городские власти обжаловали решение в апелляционной инстанции. Аргументом стало то, что проблемный дом не входит в программу расселения на 2019-2025 годы.

Однако Пензенский областной суд учел, что аварийный дом может обрушиться и тогда здоровью и имуществу жильцов будет нанесен вред. Жалобу признали несостоятельной. Причем теперь администрация должна определить новый срок отселения за 1 месяц, а не за 3, как было установлено ранее.

«Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.