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Глас народа

В Пензе ученики и их родители вязнут в грязи по дороге в школу

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В четверг, 7 апреля, в рубрику «Глас народа» обратилась женщина, сообщившая о проблемах, которые поджидают на подступах к школе № 26. Образовательное учреждение расположено на Луговой улице в Пензе.

«Хотелось бы пожаловаться на дорогу. Не все могут по велосипедным горкам передвигаться, провожая ребенка в школу. Какие же сапоги приобрести, преодолевая это жуткое препятствие?» - поинтересовалась горожанка.

На присланной ею фотографии видно, что пусть к знаниям лежит через лужи и грязь.

Ранее состояние дороги к школе взволновало жителей Онежской. Ребята из СОШ № 63 нередко падали на тропинке, ведущей к учебному заведению: вдоль ограды была ледяная полоса.

«Под ногами у нас проминается лед, не поймешь что. Ничего не чистят, плохо работают», - рассказала одна из местных жительниц в середине марта.

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Гость||

Говношлепы.

Гость||

Тем временем космические корабли бороздят просторы Вселенной....

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