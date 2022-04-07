В Пензе ученики и их родители вязнут в грязи по дороге в школу

07.04.2022 | 17:06

В четверг, 7 апреля, в рубрику «Глас народа» обратилась женщина, сообщившая о проблемах, которые поджидают на подступах к школе № 26. Образовательное учреждение расположено на Луговой улице в Пензе.

«Хотелось бы пожаловаться на дорогу. Не все могут по велосипедным горкам передвигаться, провожая ребенка в школу. Какие же сапоги приобрести, преодолевая это жуткое препятствие?» - поинтересовалась горожанка.

На присланной ею фотографии видно, что пусть к знаниям лежит через лужи и грязь.

Ранее состояние дороги к школе взволновало жителей Онежской. Ребята из СОШ № 63 нередко падали на тропинке, ведущей к учебному заведению: вдоль ограды была ледяная полоса.

«Под ногами у нас проминается лед, не поймешь что. Ничего не чистят, плохо работают», - рассказала одна из местных жительниц в середине марта.