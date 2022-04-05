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Глас народа

Житель области пожаловался на отсутствие лекарств для диабетиков

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Житель Кузнецка рассказал об отсутствии в поликлиниках медицинских препаратов для диабетиков. Свою жалобу он опубликовал на странице губернатора Пензенской области Олега Мельниченко во «Вконтакте».

«Уже месяц в поликлиниках города Кузнецка нет лекарств для диабетиков. Почему? Отдайте нам наши таблетки», - потребовал мужчина.

Представители регионального минздрава в ответ сообщили, что в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права обсуждать в интернет-пространстве вопросы, связанные с обследованием и назначением лечения, а также сам факт обращения за медицинской помощью.

«Для решения вопроса лекарственного обеспечения просим вас сообщить данные (ФИО, адрес регистрации, поликлинику прикрепления и контактный телефон) в личные сообщения Министерства здравоохранения Пензенской области в социальных сетях (https://vk.com/minzdrav_penza)», - написали мужчине.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области прокомментировали информацию о нехватке в аптеках медпрепаратов, в том числе инсулина.

По данным на 13 марта, лекарственное обеспечение жителей региона, в том числе страдающих диабетом 1-го и 2-го типа, тревоги не вызывало: основные производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и сохранение поставок, на складах имелись запасы, производство отечественных препаратов шло по плану.

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Гость||

А привлечь его за дискредитацию?

Гость||

Как врага народа, по законам Сегодняшнего Времени. Ты за Это Голосовал? Или как..

Имя: Гость
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