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Глас народа

В Каменке из-за забитых стоков «плывет» улица Луговая

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В понедельник, 4 апреля, в редакцию обратилась жительница Каменки. Она прислала фотографии затопленной улицы: вода там стоит так высоко, что пройти можно только в резиновых сапогах.

«Это улица Луговая, прямо напротив вокзала. Администрация отчиталась, что ливневые стоки почистили, а их никто не чистил», - сообщила горожанка.

Она рассказала, что купила дом № 42 на улице Луговой еще в 2010 году. Местные жители сами покупали асфальтовую крошку и засыпали ямы.

«Потом у нас закрыли на ремонт мост, и по нашей улице начали ездить большегрузы. Дальше водоканал копал - меняли трубы. В прошлом году уже стало грязно и мокро», - изложила женщина развитие событий.

По ее словам, в октябре на улице побывала комиссия, которая сделала заключение, что забиты стоки воды.

«Отчитались, что работы по очистке выполнены (со слов уличного комитета). По факту я вам фото сделала. Что делать, куда обращаться еще, я не знаю», - завершила женщина рассказ о своей беде.

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