В селе Липовка жители оставляют дома из-за плохих дорог

30.03.2022 | 10:27

В среду, 30 марта, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница села Липовка Лунинского района. Женщина пожаловалась на бездействие властей, не занимающихся ремонтом дорог.

По словам сельчанки, местные жители каждый год просят администрацию улучшить дорожные условия, но получают «лишь отписки» об отсутствии финансирования или проектно-сметной документации.

«Мы не можем проехать к дому, детей носим на себе до дороги, где оставляем машины. Мусор не вывозится, скорые застревают!» - описала происходящее женщина.

Сельчане просят отсыпать дороги щебнем и песком, однако и в этом чиновники не идут навстречу.

«Многие бросают дома и просто уезжают отсюда! Хотя деревня находится очень близко к Лунино и Пензе», - рассказала сельчанка.

Она добавила, что в этом году тоже было обращение в администрацию с просьбой заняться дорогами, но поступил ответ, что на балансе они не числятся, следовательно ничего сделать нельзя.

С приходом тепла в редакцию сетевого издания регулярно приходят жалобы пензенцев на состояние дорог. Так, 28 марта житель села Крутец Колышлейского района написал, что для исправления ситуации, когда автомобили вязнут в грязи, нужно прислать в населенный пункт машины со щебнем.

В областном центре тоже «смыло» дороги. Например, в проезде Тропинина проезжая часть была разрушена из-за начатой и до сих пор не законченной прокладки сетей канализации.