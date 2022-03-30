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Глас народа

В селе Липовка жители оставляют дома из-за плохих дорог

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В среду, 30 марта, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница села Липовка Лунинского района. Женщина пожаловалась на бездействие властей, не занимающихся ремонтом дорог.

По словам сельчанки, местные жители каждый год просят администрацию улучшить дорожные условия, но получают «лишь отписки» об отсутствии финансирования или проектно-сметной документации.

«Мы не можем проехать к дому, детей носим на себе до дороги, где оставляем машины. Мусор не вывозится, скорые застревают!» - описала происходящее женщина.

Сельчане просят отсыпать дороги щебнем и песком, однако и в этом чиновники не идут навстречу.

«Многие бросают дома и просто уезжают отсюда! Хотя деревня находится очень близко к Лунино и Пензе», - рассказала сельчанка.

Она добавила, что в этом году тоже было обращение в администрацию с просьбой заняться дорогами, но поступил ответ, что на балансе они не числятся, следовательно ничего сделать нельзя.

С приходом тепла в редакцию сетевого издания регулярно приходят жалобы пензенцев на состояние дорог. Так, 28 марта житель села Крутец Колышлейского района написал, что для исправления ситуации, когда автомобили вязнут в грязи, нужно прислать в населенный пункт машины со щебнем.

В областном центре тоже «смыло» дороги. Например, в проезде Тропинина проезжая часть была разрушена из-за начатой и до сих пор не законченной прокладки сетей канализации.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница села Липовка Лунинского района.
«Америка и Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию. Как они находят телефоны?»

Гость||

Скоро просохнет всё.

Гость||

Вы видите какая ситуация сложная а вы тут про дороги. Куда вы собрались у езжать в санатории пока все места заняты.

Гость||

надо потерпеть

Гость||

Гость писал(а):

> Вы видите какая ситуация сложная а вы тут про дороги. Куда вы собрались у

> езжать в санатории пока все места заняты.

Да, жители Липовки показали себя жуткими эгоистами, только о себе и думают. Как же за них стыдно!

Гость||

вот это самое 90 процентов голосов. и чего вы хотели?

Гость||

липами пусть дорогу прокладуть

Гость||

а телевизор обещает исправить ситуацию?

Гость||

Сплотитесь там .А пока беженцы живут лучше чем свои граждане.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

скорые застревают!
У нас теперь санавиация. Вертолёт за вами прилетит.

Гость||

Гость писал(a):

вот это самое 90 процентов голосов. и чего вы хотели?
Вот именно. Они за это голосовали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она добавила, что в этом году тоже было обращение в администрацию с просьбой заняться дорогами, но поступил ответ, что на балансе они не числятся, следовательно ничего сделать нельзя.
Бесхозные дороги муниципалитет обязан принимать на свой баланс по закону. Куда смотрит прокуратура?

гребень||

А Липы то есть у них? Липовый цвет ммммяммям вкусняшка

Гость||

Что за пьянь тут за всех строчит, слова вставить негде?

Гость||

В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной....

Имя: Гость
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