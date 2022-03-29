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Глас народа

Селу в Колышлейском районе нужны машины со щебенкой

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В понедельник, 28 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель села Крутец Колышлейского района. Мужчина пожаловался на состояние дорог в населенном пункте.

По его словам, власти обещали отремонтировать проезжую часть от трассы до села, однако прилегающие дороги требуют не меньшего внимания.

«27 марта пытались выехать с улицы Садовой от дома № 50 и до № 2, застряли полностью. Хорошо, что есть трактор в деревне, вытащили», - рассказал мужчина.

В заключение он обратился к губернатору с просьбой решить проблему проезда, направив на улицу «хотя бы несколько машин со щебенкой».

К сообщению сельчанин прикрепил снимки, запечатлевшие бездорожье.

В областном центре аналогичное состояние проезжей части в проезде Тропинина. Снимки улицы в разгар весенней распутицы прислала в редакцию «ПензаИнформ» местная жительница. Женщина рассказала, что такой дорога стала после начатой еще до морозов и незаконченной прокладки сетей канализации.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

власти обещали отремонтировать проезжую часть от трассы до села, однако прилегающие дороги требуют не меньшего внимания.
penzainform.ru писал(a):
пытались выехать с улицы Садовой от дома № 50 и до № 2, застряли полностью
Время ща смутное,не до щебёнки.Сплотитесь там пока,у дороги.и не раскачивайте.понимать надо.

Гость||

ребята денег нет но вы держитесь

Гость||

пусть купит село

Гость||

не надо туда дорогу ремонтировать - а то от туда все разбегутся (местный житель)

Гость||

купите вертолет,делов-то,ведь 21 век

Гость||

Да проблема есть 100%. Ездеем туда к родственникам. В прошлом году буьдозер края трассы поравнял, а по трассе едешь как по стиральной доске, незнаешь где колесо оставишь. В деревне тоже никуда не проедешь. Зимой ямы снегом заметает - более менее едешь, а сейчас??? Стариков проведать - Экстрим...

Гость||

У нас такие же проблемы в Кучках на аптечном переулке, еще и в горку дорога, и там еще люди живут, и на работу ездят, вечером каждый день два часа машины толкают и тянут. Грязища неимоверная.

Гость||

Это проблема любого села

Гость||

И в с. Колтовское на ул. Колхозная такая же "дорога".Туда даже мусоровоз не едет(а там живут пенсионеры).

Гость||

Какие могут быть в селе дороги,там трактора ездят,грузовики. В Пензе и то весной запрещают ездить большегрузам,чтоб дорогу не разбомбили,а в деревнях,дорогу сделать на три месяца,а потом ремонт?Да и зачем в деревнях хорошие дороги,целее будите,а то начнут биться ежедневно,и сгибать на этих дорогах детей,соседей,пенсионеров.Вон,где сделали дороги,просят теперь лежачих полицейских

Гость||

Посмотрел. Обычная ВЕСЕННЯЯ сельская дорога.

Гость||

Гость писал(a):

Посмотрел. Обычная ВЕСЕННЯЯ сельская дорога.
задалбывает уже крошить бампера и резать резину пробуксовками в грязи с мусором.

Гость||

В поселке Ардымский дороги вообще нет,ни проехать ни пройти.Когда уже выгонят эту Горлову,вечную и.о,деньги получать любит, но ничего непонимающая и ничего ниделающая приспособленка.Одно вранье!Уже устали везде писать

Гость||

У вас же вояка был вроде в вашем сельсовете

Гость||

15:02 Сгинул бездельник, эту пенсионерку Горлову тоже выпроводить надобно,ничего не решает и не понимает,

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Имя: Гость
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