Селу в Колышлейском районе нужны машины со щебенкой

29.03.2022 | 10:35

В понедельник, 28 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель села Крутец Колышлейского района. Мужчина пожаловался на состояние дорог в населенном пункте.

По его словам, власти обещали отремонтировать проезжую часть от трассы до села, однако прилегающие дороги требуют не меньшего внимания.

«27 марта пытались выехать с улицы Садовой от дома № 50 и до № 2, застряли полностью. Хорошо, что есть трактор в деревне, вытащили», - рассказал мужчина.

В заключение он обратился к губернатору с просьбой решить проблему проезда, направив на улицу «хотя бы несколько машин со щебенкой».

К сообщению сельчанин прикрепил снимки, запечатлевшие бездорожье.

В областном центре аналогичное состояние проезжей части в проезде Тропинина. Снимки улицы в разгар весенней распутицы прислала в редакцию «ПензаИнформ» местная жительница. Женщина рассказала, что такой дорога стала после начатой еще до морозов и незаконченной прокладки сетей канализации.