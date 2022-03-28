Позор: кузнечане охарактеризовали состояние дорог после зимы

28.03.2022 | 08:55

Жители Кузнецка пожаловались на состояние дорог после зимы. Обсуждение развернулось в городском сообществе во «ВКонтакте».

«Когда в этом городе будут заботиться о его благосостоянии? А именно о дорогах! В один день из-за ям на одном колесе погнуло диск, колесо спущено. Во второй день сразу на двух колесах погнуло диски, колеса спущены. В темноте ямы не видно, машина в них влетела. За два дня три колеса долой», - написал один из местных жителей.

Ремонт, по его словам, обходится дорого.

«Не дорога, а стиральная доска. Живого места почти нет. Хоть кирпичами заложите. Позорище», - резюмировал автор поста.

Его негодование разделили другие кузнечане.

«С такими «дорогами» проще пересесть на общественный транспорт. Личное авто использовать только в крайней необходимости. За что платим транспортный налог, непонятно. Каждую весну одно и то же», - констатировал горожанин.

«Дааа, качество асфальтного покрытия желает быть лучше, разбито все, одна ул. Орджоникидзе пока держится, вот там гоняют, а по ул. Рабочей, от Гражданской до Красноармейской, не дорога, а месиво грязи, проехать не мыслим, только на тракторе либо на танке», - написала другая интернет-пользовательница.

Еще один подписчик посоветовал автовладельцам, которые повредили транспорт из-за ям, оформлять ДТП и обращаться к юристам, чтобы те помогли взыскать деньги с ответственных лиц.

Другая кузнечанка обратила внимание, что проблемы возникают и у пешеходов: «И колеса ломаются, и нам, девчонки, нельзя красивую обувь надеть - без каблуков придешь».