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Глас народа

Позор: кузнечане охарактеризовали состояние дорог после зимы

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Жители Кузнецка пожаловались на состояние дорог после зимы. Обсуждение развернулось в городском сообществе во «ВКонтакте».

«Когда в этом городе будут заботиться о его благосостоянии? А именно о дорогах! В один день из-за ям на одном колесе погнуло диск, колесо спущено. Во второй день сразу на двух колесах погнуло диски, колеса спущены. В темноте ямы не видно, машина в них влетела. За два дня три колеса долой», - написал один из местных жителей.

Ремонт, по его словам, обходится дорого.

«Не дорога, а стиральная доска. Живого места почти нет. Хоть кирпичами заложите. Позорище», - резюмировал автор поста.

Его негодование разделили другие кузнечане.

«С такими «дорогами» проще пересесть на общественный транспорт. Личное авто использовать только в крайней необходимости. За что платим транспортный налог, непонятно. Каждую весну одно и то же», - констатировал горожанин.

«Дааа, качество асфальтного покрытия желает быть лучше, разбито все, одна ул. Орджоникидзе пока держится, вот там гоняют, а по ул. Рабочей, от Гражданской до Красноармейской, не дорога, а месиво грязи, проехать не мыслим, только на тракторе либо на танке», - написала другая интернет-пользовательница.

Еще один подписчик посоветовал автовладельцам, которые повредили транспорт из-за ям, оформлять ДТП и обращаться к юристам, чтобы те помогли взыскать деньги с ответственных лиц.

Другая кузнечанка обратила внимание, что проблемы возникают и у пешеходов: «И колеса ломаются, и нам, девчонки, нельзя красивую обувь надеть - без каблуков придешь».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Не шатайте скрепы.это другое.понимать надо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С такими «дорогами» проще пересесть на общественный транспорт. Личное авто использовать только в крайней необходимости.
Самая дельная мысль. У нас переизбыток личных авто.

Гость||

Не к добру часто новости из Кузнецка! Ой не к добру!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За что платим транспортный налог
На эти гроши дороги невозможно ремонтировать. Поэтому и существуют такие программы как безопасные и качественные автомобильные дороги и Формирование комфортной городской среды а также выполнение работ в рамках наказов избирателей депутатам.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

За что платим транспортный

> налог

На эти гроши дороги невозможно ремонтировать. Поэтому и

> существуют такие программы как безопасные и качественные автомобильные

> дороги и Формирование комфортной городской среды а также выполнение работ в

> рамках наказов избирателей депутатам.

С чего это вдруг гроши? Гроши тратятся на собственно дороги, куда уходят остальное — вопрос открытый.

Гость||

Гость писал(a):

Гроши тратятся на собственно дороги, куда уходят остальное — вопрос открытый.
Это твои фантазии. Откуда только берётся этот махровый бред. Прямо секта транспортного налога.

Имя: Гость
Комментарий:

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