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Глас народа

Пензенец пожаловался на пропавшие автобусы № 70а

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В сетевое издание «ПензаИнформ» обратился читатель Илья с жалобой на пропавшие рейсы автобусов 70а.

Горожанин отметил, что в пятницу, 21 января, не заметил ни одной машины на данной линии.

«Из Заводского района на нем очень было удобно добираться до ТЦ «Коллаж», так как это единственный транспорт, который туда идет. Автобусы проезжали около 16:20 и 16:40 на остановке «Центр искусств», - рассказал мужчина.

Пензенец добавил, что интересовался движением маршрута 70а у водителей автобусов № 70.

«Говорят так: «Один из автобусов, который ездил по маршруту 70а, стоит в гараже разбитый, так как попал в аварию». Судьба второго неизвестна», - пояснил Илья.

Мужчина поинтересовался, нельзя ли найти разбитой машине замену. Он позвонил в компанию «Дилижанс», которая, согласно реестру, занимается перевозкой пассажиров на маршруте 70а, однако горожанину сказали, что впервые слышат о данных автобусах.

Ранее в Пензе отменили маршрут № 81, соединявший Арбековскую Заставу и центр Пензы. Причиной назван низкий пассажиропоток и, следовательно, нерентабельность перевозок.

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Гость||

От остановки общественного транспорта “Тяжпромарматура» до Коллажа пять минут ходьбы. Не развалится, дойдёт. От Универсама 175 на Коммунистическую вообще ничего не ездит. Все пешком идут с Суворова. Никому ещё от ходьбы не поплохело.

Гость||

Гость писал(a):

От остановки общественного транспорта “Тяжпромарматура» до Коллажа пять минут ходьбы. Не развалится, дойдёт.
Да, если считать от коллажевского Магнита, разница всего 300 метров. От Тяжпрома остановки, по улице Урожайной - 750 метров, а от Проспекта Строителей - 450, но еще и через дикую парковку переться.

Имя: Гость
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