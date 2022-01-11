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Глас народа

Атмосферно: на ул. Московской прохожего испугала петля

Печать

На Московской улице жителей и гостей областного центра удивило нестандартное «украшение» - петля из провода, свисающая с дерева.

Ее снимок появился в группе «Черный список» соцсети Instagram в понедельник, 10 января.

«Петля на уровне головы прохожих. Очень атмосферно и безопасно», - прокомментировал фото автор поста.

Необычный «арт-объект» оценили и комментаторы.

«Какое настроение, такое украшение», «Для тех, кому все надоело», «Виселица как символ этого года», - написали они.

Ранее пензенцы в соцсетях выразили недовольство новогодним украшением областного центра. Горожане обратили внимание, что на улицах с каждым разом становятся все меньше гирлянд и красивых инсталляций. Пензу назвали серой и убогой, не вызывающей праздничного настроения.

Фото instagram.com/penza.chs.

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Гость||

Некоторые в Москве нагуляются, после этого Пенза кажется "серой и убогой".

Гость||

Да у вас в Пензе по всей набережной установлены виселицы, как во времена ВОВ! Ваши архитекторы предвидели пандемию и нищету

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Петля на уровне головы прохожих.
Это браконьеры оленей ловят)))

Гость||

И, кто сказал, что всё должно быть увешено гирляндами? Это, вообще, зачем? Чтобы зеваки ходили, разинув рот?

Гость||

13:23 Обратитесь к психоаналитику. Какие-то странные у Вас ассоциации

Гость||

Пензе по всей набережной

В Арбековской заставе тоже виселицы

Гость||

Гость писал(a):

Обратитесь к психоаналитику. Какие-то странные у Вас ассоциации
кукареку кукареку кукареку

Гость||

Вся улица Московская ужас наводит!!! Её не пешеходной, её проезжей надо делать. И без остановок.

Гость||

Вот как петух бушует!

Имя: Гость
Комментарий:

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