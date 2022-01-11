Атмосферно: на ул. Московской прохожего испугала петля

На Московской улице жителей и гостей областного центра удивило нестандартное «украшение» - петля из провода, свисающая с дерева.
Ее снимок появился в группе «Черный список» соцсети Instagram в понедельник, 10 января.
«Петля на уровне головы прохожих. Очень атмосферно и безопасно», - прокомментировал фото автор поста.
Необычный «арт-объект» оценили и комментаторы.
«Какое настроение, такое украшение», «Для тех, кому все надоело», «Виселица как символ этого года», - написали они.
Ранее пензенцы в соцсетях выразили недовольство новогодним украшением областного центра. Горожане обратили внимание, что на улицах с каждым разом становятся все меньше гирлянд и красивых инсталляций. Пензу назвали серой и убогой, не вызывающей праздничного настроения.
Фото instagram.com/penza.chs.
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Некоторые в Москве нагуляются, после этого Пенза кажется "серой и убогой".