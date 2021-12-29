В Сети появились кадры с «утонувшим» в селе Кижеватово трактором

В среду, 29 декабря, в селе Кижеватово под землю ушел трактор. Кадрами с места ЧП поделился пользователь в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».
Как отметил автор поста, «утонул трактор», обошлось «без жертв».
На кадрах - спецмашина, передняя часть которой оказалась под землей. ЧП случилось, по всей видимости, во время работ. Трактор угодил в выкопанную яму.
28 декабря похожий случай произошел в Пензе на Минской улице. Там в траншее, выкопанной ремонтниками, оказалась Audi. Автовладелец забыл поставить машину на ручник, и она укатилась сразу после включения зажигания, сбив при этом натянутую сетку.
Значительных повреждений иномарка не получила.
Видео, фото vk.com/penza.
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